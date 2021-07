Et nødvendigt p-hus

Debat Endelig!

Af Cassandra Nielsen, Vejlegårdsparken 34, Vallensbæk, arbejder i Ballerup

Et decideret parkeringshus i Ballerup Bymidte er måske på tegnebrættet. Ikke kønt – men nødvendigt. Jeg mener at kunne huske et tidligere indspark i denne debat, hvor en borger kom med problemstillingen om en familie bosiddende i f.eks. Centrumgaden, bestående af en mand og hans kone og to hjemmeboende børn, hvoraf den ene er håndværker med håndværkerbilen med hjemme. Naturligvis har alle i dag hver sin bil. Hvor parkerer de deres fem biler?

Løsningen kommer så med en mulig etablering af et Parkeringshus beliggende på Menys p-plads. Jeg håber så, at den gamle murstensmur samt den lille grusparkeringsplads også vil blive inddraget. Men jeg læser til min store skræk, at der bliver tale om et Parkeringshus med tidsbegrænset parkering og kun med plads til 200 biler. Jeg understreger igen, at det er ikke en køn løsning, men en nødvendig løsning. Hvor skal de, der arbejder i og omkring Centrumgaden eller i og omkring Ballerup Centeret, parkerer deres biler? Og hvor skal de, der bor samme sted, parkerer deres biler? Det kan jo ikke passe, at de, der arbejder i eksempelvis Centrumgaden, skal parkere bag Rådhuset eller på pendlerparkeringen. Hvis de så skal handle stort ind (øl, vand og vaskepulver), bliver det da ikke i Ballerup, hvor de først skal hente bilen frem fra en fjern parkeringsplads, men måske snarere i Rødovre Centret eller City 2, hvor parkering overhovedet ikke er et problem.

Lad os få et parkeringshus, der er til at få øje på – eventuelt også under jorden. 200 p-pladser.

Det forslår jo som en skrædder et vist sted. 1000 p-pladser uden tidsbegrænsning må være løsningen, som jeg ser det.

Så kan alle de klimabevidste også parkere deres biler og samtidig handle i Ballerups mange forretninger i forbindelse med deres bus -og togrejse.

Lad os fremtidssikre Ballerup og indse, at bilerne kun bliver flere og flere.

Det vil aldrig gå den anden vej – aldrig.

Som borgeren vist sidste gang rundede sit debatindlæg af: Vi ved alle, at Paris er byernes by – at Aarhus er smilets by – så lad os gøre Ballerup til bilernes by.