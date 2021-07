Er der en byggetekniker til stede?

Debat Flere gange har jeg hørt ordene ”vi ønsker at bygge på eksisterende sokler/ fundament. Nu er det jo ingen hemmelighed at jeg godt tør sige ordene ”har været der”.

Af Kate Svarrer, Kandidat til KV 21, Konservative

Men uanset, så lukker man øjnene. Det er jo heller ikke sådan, at man i det ideoplæg kommunalbestyrelse og Freja har fået, har indskrevet større udredning omkring det byggetekniske.

Men jeg bliver jo ved at høre dette udsagn og det gennemsyrer debatten om det, der kan bygges. Derfor spørger jeg:

At bygge på eksisterende sokler/ fundament, vel så er undersøgt, eller?

Min påstand: er:Niks, og jeg ville ønske, jeg ikke har ret.

i Jylland har man tilbage i 2007 faktisk skiftet (bemærk ordet skiftet), en lille flok midt 50’er huse ud med en lille flok nye huse – på eksisterende fundament/ sokler. Super, altså for dem, at det kunne lade sig gøreHurra, man sparede en masse penge. Bemærk.i øvrigt årstal.

Nu til Jonstruplejren. Vi har her barakker, på gamle 50’er fundamenter og sokler, lange huse, der nogen steder har skillevægge (let vægge), indvendigt, og nogen har også et toilet. Der er bare lige et spørgsmål. Hvad er de huse bygget af? Hvordan kan man bruge eksisterende sokler og fundamenter her?

Svaret er, i min optik (facts på bordet tak, fra byggetekniker). Eller læs lidt: Materialer i lejren (hvad er vægge og tage lavet af), hvordan skal man lave flere huse på en sokkel som ikke har tværgående bærende konstruktion, hvordan skal man liste kloakering på plads, alle huse har brug for badeværelser og køkkener og bryggers. Det er bare lidt af det (men alt det her behøver man faktisk slet ikke gå i dybden med).

Begynd med, hvad siger lovgivning om fundamenter i dag i forhold til i 50’erne, et søgetip – check april 2017. Sokler, jamen, kan en ”sommerhussokkel” bære et korrekt opført hus anno 2021? Kan fundament?

Kan man grave kloakeringer og lave ny kloakering under et eksisterende fundament? Kan man?

Jeg spørger igen, er der for dælen da ikke en byggetekniker til stede?

Og hvorfor fornemmer jeg igen, at man fylder borgerne med: ”luftkasteller – fordi det er det de vil høre”, altså et hurra udsagn ligesom ordet ”klimapark”.