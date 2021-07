Engle og dæmoner kæmpede i Skærsilden i Hareskov

Rollespil i sommerferien var lykken for 200 børn og 50 frivillige voksne, der legede engle og dæmoner i Hareskov Foto: Mia Lundholm

Af Mia Lundholm

Hareskov var i uge 28 varmere end selveste Skærsilden for de unge rollespillere, der tog kampen op som årets ’Engle og Dæmoner’.

Trods en hede varm uge i Hareskov har 200 unge i alderen 8 til 14 år, samt 50 frivillige voksne fra foreningen Dragonfactory, glædeligt iført sig tunge rollespilkostumer, klistret horn i panden, båret menneskehøje vinger på ryggen og malet sig med ansigtsmaling for at træde ind i sommerferierollespillet ’Engle og Dæmoner’.

Efter fire oplevelsesrige dage udspillede det endelige slag sig fredag den 16. juli. Her stod kampen imellem det gode og det onde med dyb koncentration, kampstrategi, brøl, røg og brag fra livagtige rifler.

Vejret bød hele ugen på utrolige varmegrader, hvilket var meget passende og hjalp på indlevelsen i spillet. Byen som rollespillet foregik i hed nemlig ’Skærsilden’ og ugen igennem har deltagerne skulle igennem prøvelser i Skærsilden for at stige fra niveau et til fem, og til slut havne i ’Himmel eller Helvede’. Alle stolte, tapre engle og snedige, kampglade, onde dæmoner har vist deres værd og kæmpet sig til tops.

Leg og læring

Igennem rollespillegen lærer børnene at udvikle sig i trygge rammer og forstå forskellige synspunkter samt træffe beslutninger og samarbejde.

Dragonfactory har stillet sværd, bælter, sværdskeder, skjolde og påklædning til rådighed for deltagerne, hvis ikke man havde sit eget udstyr med.

Undervejs har børnene været inddelt i hold, hvor hvert hold har haft tilknyttet frivillige voksne, der har hjulpet og støttet dem hele vejen i forløbet.

Alle har haft madpakker med og ungerne har tanket op med kolde is. Alle midler er blevet taget i brug for at opnå den helt perfekte rollespilstemning i Danmarks ældste rollespilsforening.

I år var der flere voksne frivillige end nogensinde før. Tilbage i 2001 var kun 10 voksne i front, nu er de i alt 50 frivillige voksne. 12 af Dragonfactory medlemmerne kan slutte sig til gruppen af nye voksne i år efter at de er fyldt 15 år.

Foreningen er glade for rollespilshytten og de perfekte omgivelser i Hareskoven, som Friluftsrådet har hjulpet dem med at realisere.