En grønnere vej på arbejde – på to hjul

De elektriske løbehjul er ikke lige populære alle steder, men på vejen fra Kildedal Station til de omkringliggende virksomheder kan de give god mening i fremkommelighedens og miljøets tjeneste. Foto: Foto: DSB/Bjarke Ørsted

Af Ulrich Wolf

Et nyt samarbejde mellem DSB, Demant og Voi skal gøre vejen fra Kildedal Station til de omkringliggende virksomheder mere grønne ved hjælp af el-løbehjul.

Ved systematisk at kombinere togrejsen med et el-løbehjul til det sidste af turen fra stationen til arbejdspladsen, bliver det enklere at vælge den bæredygtige rejse. Sker det, kan det øge mobiliteten og være med til at lette trængslen på vejene og aftrykket på klimaet.

Det er slutmålet for et forsøg, som medarbejdere fra Demant i Ballerup deltager i.

Helt konkret har DSB indgået et partnerskab med Voi om levering og drift af el-løbehjul, som brugerne får adgang til gennem en DSB-drevet digital platform, kaldet Kørmit. På Kildedal Station bidrager Ballerup Kommune med pladsen, hvor de deltagende Demant-medarbejdere kan sikre hjul under sig på den sidste del af turen til arbejdspladsen – og retur til stationen om eftermiddagen.

”De fleste af os vil gerne tage bæredygtige valg, men hverdagen skal jo også hænge sammen. Og togstationen er sjældent slutdestinationen, så der skal hjælp til at klare den sidste bid af turen til arbejde. Vi vil gerne gøre det lettere at vælge toget og ved at prøve os frem, håber vi at finde et bud på fremtidens mobilitet,” siger Jan Sigurdur Christensen, kommerciel direktør i DSB.

Mange pendlere

Undersøgelser har vist, at hvis der er mere end 800 meter fra stationen og til arbejdspladsen, så vælger de fleste bilen frem for at stige på den kollektive trafik. Ballerup Kommune har store erhvervsområder, som mange af virksomhedernes ansatte pendler ind og ud af hver dag. Derfor ser kommunen gerne, at der er flere alternativer til at pendle for at sikre tilgængeligheden til virksomhederne.

”Efterhånden som vi alle vender tilbage på job igen, så kommer vi også tilbage til en hverdag med trængsel på vejene. Derfor er det oplagt for os at stille en plads til løbehjulene til rådighed. Som en stærk erhvervskommune er det vigtigt for os, at kommunens mange virksomheder er attraktive ved at være lettilgængelige – også når man ikke kører bil. Jeg ser frem til, at vi får samme gode løsning på Malmparken Station, hvor endnu flere medarbejdere pendler til og fra arbejde,” siger Jesper Würtzen (A), borgmester i Ballerup Kommune.

Demant, kendt for Oticon-brandet, er med sine 1.600 medarbejdere på Kongebakken i Smørum en af de virksomheder, der har ansatte, som pendler til jobbet hver dag. De deltagende medarbejdere nævner som årsag til at deltage blandt andet hensynet til klimaet og at kunne pendle mere klimavenligt, at slippe for at tage cykel med i toget samt at være mere fri af trængsel på vejene.