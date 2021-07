”Det er min opgave at være på tværs”

Allan Kristensen (C) har nu siddet sin første valgperiode i kommunalbestyrelsen. Det har været et vildt, hårdt men også lærerigt år. Foto: Kaj Bonne.

Politik Kommunalvalget nærmer sig og for den ’nyvalgte’ konservative Allan Kristensen har det været et hårdt, men også lærerigt år at sidde i partigruppe med sig selv. Det har efter hans mening til gengæld klart defineret hans politiske rolle som ham, der råber op og sætter fingeren på det ømme punkt .

Af Ulrich Wolf

Det er en helt afslappet Allan Kristensen, der i sommertøj tager imod i huset villaen i Ballerup til en snak om den første periode som valgt ind i kommunalbestyrelsen. Endda som den eneste for sit parti, det konservative folkeparti.

Men den afslappede attitude skal man ikke lade sig narre af. Det er en både velformuleret og ’kampklar’ politiker, der tager imod denne eftermiddag, hvor der helt uden for nummer er et hul i kalenderen mellem det daglige sælgerjob i en produktionsvirksomhed og det krævende politiske ’fritidsjob’ som bestemt kræver sit, i særdeleshed, når man ikke er flere i gruppen.

Derfor har han også lovet fruen, at det bliver sidste gang, hvis ikke der kommer flere ind i gruppen ved det kommende valg.

Men det er svært for Allan Kristensen at holde mund og lade stå til. Han kan faktisk ikke rigtig lade være.

Kamp og skuffelse

”Jeg har siddet i elevrådet og siden i ungdomsrådet i Ballerup. Der fandt jeg ud af, at jeg kunne lide at sætte mit præg på tingene og have indflydelse. Jeg kunne også lide valgkamp og derfor lå det lige for, at jeg ville ende med at gå ind i lokalpolitik. Lige inden sidste valg havde jeg et job, der kun krævede 37 timers arbejdsuge, så jeg havde et overskud, da jeg sagde ja til at afløse Martin (Jonassen, forgængeren, red.). Siden fik jeg et noget mere krævende job med mange rejser men jeg fik flest stemmer ved opstillingen og så holdt jeg ved. Man må stå ved det, man går ind til, Selvom det har været sindssygt hårdt til tider,” siger Allan Kristensen som fik en stor skuffelse allerede, da der luge efter valget skulle fordeles udvalgsposter.

¨Jeg blev ret skuffet, da jeg ikke fik nogen som helst af mine ønskede udvalg. Børne- og skoleudvalget og teknik- og miljøudvalget brænder jeg for, så det var uforståeligt, at jeg ikke fik det. Jeg fik kun erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Jeg er faktisk sur over, at man ikke respekterede valgresultatet og stemmetallet og i stedet gav udvalgsposterne til SF. Så jeg må sige, at den der socialdemokratiske historie om, at man inkluderer alle, ikke holder helt,” siger Allan Kristensen, der nu også er kommet i økonomiudvalget.

Råbe op og provokere

Uanset udvalgsposter og stemmetal, så har Allan Kristensen set det som sin opgave fra første dag at være i benhård opposition.

På kommunalbestyrelsesmøderne er det ofte ham, der stiler sig ’på tværs’ og det er helt bevidst.

”Det er min opgave som opposition at være på tværs. Jeg synes, vi bruger for mange penge forkert i kommunen og det råber jeg op om. Nogle synes, jeg godt kan virke provokerende og det er måske rigtigt nok. Jeg kan godt lide at råbe op og provokere flertallet lidt. Jeg vil gerne sætte fingeren på de ømme punkter. Det er min pligt og det, jeg er valgt til. Det handler om ideologi og jeg ved godt, at socialdemokratiet bestemmer, men jeg vil forsøge at påvirke tingene for mine vælgere. Men også for mig selv, jeg er jo også borger i kommunen,” siger Allan Kristensen.

Trods provokationer og på ’tværshed’, så pointerer Allan Kristensen, at hans oplevelse af arbejdsklimaet blandt politikerne generelt er godt – trods uenigheder.

Godt samarbejde

”Vi kan være rygende uenige politisk og det er fint. Det er jo ikke for sjov, at vi er valgt ind for hver vores parti. Vi engagerer os og det er godt. Men jeg syens, at vi har et respektfuldt forhold til hinanden og vi kan sagtens have det hyggeligt med hinanden bagefter og det er bestemt også positivt. Det er godt for kommunen, at vi kan begge dele, selvom vi er forskellige både politisk og personligt,” siger Allan Kristensen, som også generelt er glad for samarbejdet i den blå blok, der ifølge ham gerne må blive større efter valget og især hans eget parti.

”En fremgang på 100 procent ville bestemt være fantastisk, ” griner den konservative enmandshær i Ballerup.

Efter den første valgperiode kan Allan Kristens altså gøre status og han har et par klare ønsker for den kommende periode, som han vil kæmpe for.

Meget at gøre endnu

”Kildedal er vigtigt og noget, der skal prioriteres. Vi skal i det hele taget holde på vores arbejdspladser på alle planer. Folkeskolen er også et ekstremt vigtigt område. Det er et problem, at så mange ikke er uddannelsesparate. Vi skal have, hvad vi betaler for, når vi stadig er en af de dyreste kommuner at drive i Danmark, så vi skal have kvalitet for pengene i det mindste, ” siger Allan Kristensen, som altså også brændende ønsker sig en ekstra kollega i salen.

Også fordi det er opslidende at sidde alene, når man også har et fuldtidsjob ved siden af.

”Det har været det hele værd, trods alt. Jeg har altid travlt og jeg har taget på, for der er ikke rigtig tid til at træne. Men det har også været spændende og lærerigt og jeg er ikke brændt ud, det kan jeg mærke. Det er en balance, så der også er tid til min familie, men jeg er klar til endnu en periode, hvis vælgerne vil, for der er stadig meget, der skal gøres,” siger Allan Kristensen, der på trods af presset og de mange timer slet ikke kan lade være med at blande sig.