Børnene fortjener rigtige normeringstal

Debat I Ballerup Bladet har man kunnet læse, at Ballerup kommune nu har opnået de omtalte minimumsnormeringer.

Af Ida Baumgarten og Malika S. Lund, Aktive i forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen

Altså, at man i daginstitutionerne bør kunne forvente, 1 voksen til tre vuggestuebørn og 1 voksen til seks børnehavebørn. Fantastisk nyhed.

Men vi er dog langt fra at have reelle minimumsnormeringer i kommunen. Det vi har, er papirsnormeringer, der ser pæne ud på papiret, men ikke tilsvarer det virkelighedsbillede, man ser ude i institutionerne.

Kommunens normeringstal baseres på Danmarks Statistiks beregning. En beregning, der dividerer antallet af børn med antallet af pædagogisk personale.

Udfordringen ved denne metode er, at den ikke kan vise, hvor mange voksne, der reelt tilbringer tid med vores børn.

Beregningen medregner, at alle voksne er fuldtidsansatte, den inkludere personer på barsel og ferie, køkkenpersonale, sygemeldte, ledere, osv.

Det giver sig selv, at en sygemeldt medarbejder ikke er sammen med vores børn, og at en deltidsansat ikke kan regnes som en fuldtidsansat. Danmarks Statistik (DS) har endda selv udtalt, at man ikke kan bruge minimumnormeringerne fra dem, som målestok for hvor mange voksne der er netop pga. at dette.

Den metode, der får lov til at danne grundlaget for vores politiske debat om minimumsnormering, er ikke andet end et forsimplet regnestykke, der giver et fejlagtigt billede af vores børns og deres pædagogers dagligdag.

Vi skylder os selv, såvel som vores børn, at den politiske debat foregår på et retvisende grundlag.

Så hvad gør vi nu? Vi foreslår, at vi gør som i Fredensborg kommune, der med deres beregningsmetode fik et normeringstal på 10,3 børn pr. voksen i stedet for DS’s resultat på 5,9.

Vi inviterer derfor lokalpolitikere fra alle fløje til at samarbejde med os om beregningen af et mere retvisende normeringstal i Ballerup Kommune.