Af hjertet tak

Debat Tirsdag formiddag den 29. juni faldt jeg om i krydset foran Toyota ved Frederikssundsvej.

Af Birthe Hjorth, Snarestræde 24B, Ballerup

Tre personer hjalp mig. Én ringede efter en ambulance. I første omgang var jeg besvimet, og da de forsøgte at hjælpe mig op, besvimede jeg igen. De to mænd og en kvinde hjalp mig. Vi ventede i mere end en halv time på at ambulancen skulle komme, og imens holdt den ene mand en parasol, så jeg fik skygge, en hentede vand og så sørgede de også for, at min elcykel blev bragt hjem til min adresse.

Jeg er 82 år og var dehydreret i varmen. Jeg er hjemme igen, er blevet syet og har et kæmpe blåt øje.

I tre skal have en særlig tak fra mig, jeg er så taknemmelig for, at der findes så gode mennesker her i Ballerup.