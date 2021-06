Vi skal forebygge unges misbrug

Debat Det er skønt at læse en rapport der dokumenterer, at jo mere tid forældre bruger sammen med deres unge, jo større positiv indflydelse har det på de unges brug af rusmidler.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Det har også betydning for brugen af rusmidler hos unge, om deres venner drikker og ryger, og ikke overraskende er det, at det virkelig har betydning om, de selv deltager i organiserede fritidsaktiviteter.

Alt det kan man læse i rapporten ”Kortlægning af den islandske model – Familie, venner og fritid som beskyttende faktorer for unges rusmiddelbrug”, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Jeg mener også det har rigtig stor betydning for om unge mennesker holder ved deres fritidsbeskæftigelse, at forældrene deltager aktivt og interesserer sig for det, de unge går til. Hvis forældre for eksempel tager med til træning, ser kampene eller opvisningen i weekenderne og måske endda bliver træner/holdleder eller lignende, så bliver det noget man som familie er sammen om, og ikke kun noget barnet/den unge går til.

I Island har de haft stor succes med at mindske unges brug af alkohol, tobak og stoffer. Endda så meget, at islandske unge er gået fra at have det højeste forbrug i Europa til at være blandt dem, der ryger og drikker mindst. Faldet tilskrives primært den islandske forebyggelsesmodel, hvor unges familie, venner, fritid og skole bliver inddraget i en forebyggende indsats.

Jeg vil meget gerne arbejde for, at vi her i Ballerup kommune bruger erfaringerne fra Island som viser, at vi skal målrette vores indsatser, så vi i langt højere grad har fokus på, hvilke faktorer og omgivelser, der kan beskytte unge mod et højt rusmiddelforbrug. Derfor skal de erfaringer, vi kan få gennem rapporten, være med til at supplere den måde, kommunen arbejder med forebyggelse og med at mindske unges brug af rusmidler.

Det er helt klart målet med rapporten, at give kommuner og andre interesserede aktører en oversigt over den tilgængelige viden om de beskyttende faktorer der er for unges rusmiddelbrug med fokus på forældre og familie, venner og fritidslivets betydning.

Ud over den tid man som forældre bruger sammen med sin teenager søn eller datter er det for eksempel også væsentligt, at man som forældre kender den unges venner og engagerer sig i deres liv. Man må eksempelvis gerne “åbne sit hjem op” for de unge. Byde vennerne indenfor og eventuelt lade dem lave en stor kande the og hygge sig sammen på teenager værelset.

Jeg er meget inspireret af rapporten og vil derfor stille forslag til, at vi i Ballerup kommune lader os inspirere af erfaringerne og for eksempel bruge det som afsæt til, at gå i dialog med og i højere grad engagere forældre til teenagere, fritidsklubber, foreninger, og andre vigtige arenaer, hvor unge befinder sig i deres fritid.

Jeg er helt sikker på, at det er vejen frem, for et godt ungdomsliv.