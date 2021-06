Utidssvarende parkeringsnormering

Debat Da man i sin tid udviklede boligområderne og villakvarterne i Ballerup kommune, byggede man efter en for datidens svarende p-norm.

Af Dorthe G. Rigét og Jacob W. Jørgensen, Kandidater til KV21, Venstre Ballerup

En p-norm som fastsatte, hvor mange parkeringspladser, der som minimum skulle anlægges til hver bolig, ud fra beregning om hvor mange biler borgerne havde dengang.

Ligesom dengang laver man stadigt p-normer ud fra hvor mange biler de nuværende borgere har, ved anlæggelse af nye boligområder, selvom virkeligheden hurtigt kan blive en ganske anden.

Det er årsagen til, at vi i dag befinder os i en situation, hvor der flere steder i kommunen er mangel på p-pladser. Vi kan se det i Egebjerg, Skovlunde, Ballerup Midt og mange andre steder. Det betyder, at det for borgerne flere steder i kommunen kan være svært at parkere, og der skal bruges meget tid på at finde en p-plads. Som udgangspunkt må borgerne kunne forvente, at man inden for en rimelig gå- afstand af sin bolig altid kan få en p-plads – hvilket desværre ikke er tilfældet i flere byområder i dag!

Udviklingen viser, at der kun kommer flere biler i Ballerup; ikke mindst på grund af de mange nye tilflyttere, men også fordi bilen for de fleste giver fleksibilitet og betyder, at hverdagslivet kan hænge bedre sammen med job, familie og fritidsliv.

Desværre forholder det sig sådan, at et politisk flertal fortsat helst vil bygge efter det øjebliksbillede som der er i dag, når vi byudvikler i kommunen. Det har uden tvivl den konsekvens, at hvis fremtiden byder på færre biler, står man med for mange p-pladser, end der reelt er brug for. Til gengæld er man bedre dækket ind i forhold til spidsbelastning ved besøgende gæster og lignende.

Anlægger man for få, så betyder det, at nogen i boligområdet eller ejendommen ofte skal bruge tid på at køre rundt eller langt for at finde en p-plads til stor frustration for borgerne.

Så hvad er den mest optimale løsning – for få eller lidt for mange p-pladser?