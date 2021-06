Tak for kaffe!

Debat Sammen er vi stærkere, rigere og lykkeligere.

Af Kasper Schlander, Kandidat for Konservative til KV 21

Det skriver Anja Holtze i hendes seneste opslag i Facebook-gruppen Fremtidens Ballerup – debat og politik på tværs.

Gentagne gange har hun gjort opmærksom på Socialdemokratiet i Ballerups evne til at være garant for det gode samarbejde på tværs af partierne.

Det lyder mægtigt, at Socialdemokratiet er ambitiøse og ønsker at samarbejde, for vi mener vel alle, at kommunen trives med det brede samarbejde.

Som bekendt, vokser træerne ikke ind i himlen, og Socialdemokratiet sidder for nuværende på formandsposterne i samtlige udvalg. Det kunne være at tiden var inde til, at Socialdemokratiet kun satte sig på de formandsposter, som deres mandater berettiger dem til?

I hvert fald er det ærgerligt, at Anja ikke ønsker dialog med en del af de borgere, som har en anden opfattelse af tingenes tilstand. Monolog dur ikke i den politiske verden.

I fremtiden håber jeg, at Socialdemokratiet vil blive garant for det gode samarbejde på tværs af partierne, og huske på, at dialog er vejen hjem.