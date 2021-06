Svar om grusparkering

Debat Kære Ole Foss Andersen.

Af Steen Pedersen, Centerchef, By, Erhverv og Miljø, Ballerup Kommune

Tak for dit læserbrev om den mulige etablering af grusparkering ved Skovvej. Det er korrekt, at det udpegede areal ligger i en såkaldt ’grønne kile’, som står beskrevet i ’Fingerplanen’.

Det er dog vores vurdering, at etableringen ikke kolliderer i forhold til kommuneplanens bestemmelser om økologisk forbindelse eller om værdifuldt landskab.

Parkeringspladsen indtager nemlig et meget lille område, og den bliver også anlagt i grus i stedet for asfalt. Indkørslen fra Skovvej til pladsen vil ligeledes blive en grusvej, og stien fra parkeringspladsen til Egebjerghuse vil blive anlagt som enten en grussti med flis eller en sti med fliser. Samlet set vurderer vi, at pladsen ikke vil have væsentlig negativ indflydelse på områdets landskabelige og naturmæssige værdier.

Derudover vil pladsen også understøtte og gøre adgangen til skoven nemmere, da gæster til skoven vil kunne gøre brug af pladsen, og det samme vil den nærliggende orienteringsklubben kunne.