Svar om grøn kommune

Debat Jeg er helt enig i, at der sker rigtig meget i Ballerup Kommune på byudviklingsområdet, og nogle gange kan det måske virke som en stor mundfuld for enkelte.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Ballerup er en del af hovedstadsområdet, hvor der forventes en vækst på op mod 200.000 mennesker i kommende år. Samfundet vækster, og Ballerup er en del af det. Og ja, det kan have konsekvenser for vores natur og fælles grønne arealer, hvis vi ikke passer på det hele. Når det er sagt, så mener jeg faktisk, at vi har passet på naturen og vores fælles grønne områder, så længe jeg har været politiker.

Vi taler klima og miljø hver eneste gang, vi har en sag oppe til behandling i vores politiske system. Rigtig meget af den byudvikling der foregår i Ballerup Kommune, foregår ved, at vi fortætter vores eksisterende bymidter og omdanner nogle af vores eksisterende udtjente erhvervsområder. Det gør vi for at holde andre og mere grønne/naturrige områder fri, så de kan bruges rekreativt.

Udbygningen af Skovlunde Centret er et godt eksempel på det.

Vi vælger at udbygge i et eksisterende byområde, hvor byen er tæt. Det betyder, at vi enkelte steder bygger højere, end vi er vant til. I eksemplet med Blokhaven, der ligger tæt på det nye byggeri, er vi gået ned til to etager i dele af området, i en dialog med boligselskabet for at imødekomme mulige gener. Angående Lilletoften og Ringtoften er det ikke rimeligt at sige, at der bygges tættere på end det eksisterende.

Natur står meget højt på den politiske dagsorden i Ballerup, og vi arbejder hver eneste dag for at øge biodiversiteten i kommunen. Senest har vi blandt andet vedtaget en træstrategi, igangsat træplantning langs de store veje, og i 2022 barsler vi med en strategi for bynatur med henblik på at fastholde og udvikle bynaturen i kommunen