Svar om Centrumgadens udvikling

Debat I sidste uge var der et læserbrev i avisen om Centrumgadens udvikling og fremtid.

Af Trine Baarstrøm, Miljø- og trafikchef i Ballerup Kommune

Ballerup Bymidte er, som mange ved, midt i en forandring med den store renovering af Banegårdspladsen og Centrumgaden. Når renoveringen er færdig, vil vi stå tilbage med en mere attraktiv og moderne bymidte. Når der er tale om en så stor renovering, vil der altid være gener for brugere og erhvervsdrivende. At verden så også skulle blive ramt af en pandemi har selvfølgelig ikke gjort situationen nemmere.

Ballerup Kommune har løbende lavet tiltag, der forhåbentlig har kunnet formindske generne. Der har været holdt møder med en følgegruppe bestående af interessenter fra bymidten. Der er lavet ekstra parkeringspladser langs Hold-an Vej, og der er lavet om på restriktionerne på de eksisterende p-pladser.

Der bliver også i uge 25/26 anlagt 25 nye parkeringspladser langs Hold-an Vej, og der diskuteres i øjeblikket politisk om muligheden for, at der kan opføres et parkeringshus i Bymidten. Der bliver efter sommerferien også lavet en parkeringsanalyse i bymidten. Med analysen kan vi se på, hvordan man kan effektivisere brugen af de eksisterende pladser.

Borgmester Jesper Würtzen har også en aftale om at mødes med handelsstandsforeningen til gåtur i bymidten. Her skal de se på parkeringsmuligheder og -løsninger.

I forhold til vinduespudsning er Ballerup Kommune er ikke involveret i det, så det kan vi desværre ikke hjælpe med afklaring på.