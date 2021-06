Svar om byggeballaden i Måløv

Debat Det fremgår af artiklen om byggeballaden i Måløv i Ballerup Bladet den 23. juni, at naboerne tilsyneladende ikke skulle være blevet hørt, samt at det angiveligt har været svært at få Ballerup Kommune i tale. Jeg synes bestemt ikke at det er tilfældet.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for trafik- og miljøudvalget