Svar om brev til grundejere

Debat Kære Steen Strøm.

Af Claus Winther, Driftplanlægger, Center for By, Erhverv og Miljø

Tak for din kommentar til kommunens brev om beskæring.

Som du skriver, er der tale om en generel henvendelse – og ikke et specifikt brev til grundejere om et problem hos den enkelte. Det har åbenbart ikke været tydeligt nok. Det beklager vi naturligvis, og det er noget, som vi tager med i vores videre arbejde.

Brevet er sendt ud, da Ballerup Kommune normalvis får mange henvendelser fra borgere om blandt andet fortove, som kan være svære at passere, fordi der for eksempel er meget ukrudt i belægningen, eller beplantningen spærrer for færdsel. Dette har vi ønsket at forebygge ved at skrive ud til alle grundejere, så alle er klar over hvilke forpligtelser og ansvar, der påhviler grundejeren.