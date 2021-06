Sød harpemusik efter kun én måned med instrumenter

Amalie, Ilma og Tanja er nybegyndere i harpen, men gav alligevel koncert onsdag aften. Foto: Kaj Bonne

Musik Tre unge, modige Ballerup-piger debuterede onsdag aften som harpespillere i en koncert på Ballerup Musik- og Kulturskole.

Af Mia Lundholm

Harper er ikke så gode til at blive rykket rundt, de kan ikke lide temperaturforandring eller frisk luft, så Bamus harpelærer Sofie Guillios Larsen stemmer harperne det bedste hun kan. Harperne har tilmed forskellige typer strenge, så hun er rigtig kommet på arbejde.

Det er onsdag aften på Ballerup Musik- og Kulturskole på Gl. Rådhusvej og små 20 personer, hovedsageligt familiemedlemmer, er mødt op her til aften for at høre en ægte harpekoncert.

I alt seks elever i aldersgruppen 7 til 23 år finder sig til rette bag ved hver deres harpe. Instrumenterne varierer i størrelse og udseende, og de seks piger er forventningsfulde og smilende.

Pludselig var de tre

Ilma er 21 år, har trendy lilla striber i hendes sorte, lange hår og er meget musikinteresseret. Hun går til sang undervisning og skriver sine egne sange. Allerede efter sommerferien sidste år vidste Ilma, at hun gerne ville lære at spille på harpe, men da der ikke var andre interesserede, blev harpeholdet i første omgang ikke til noget.

Et andet sted i Ballerup arbejdede Amalie på 23 år som handicaphjælper, og igennem sit arbejde blev hun introduceret til harpemusik. En dag og fik lyst til at lære mere.

Tanja på 19 år så en Ghibli film hvor hun blev fascineret af et strenginstrument som viste sig at være en guzheng.

Hun undersøgte det, men kunne ikke finde nogen, der underviste i netop dette instrument i Danmark, det nærmeste hun kunne komme var harpen.

Så pludselig var de tre harpe interesserede nybegyndere.

Ilma blev endeligt ringet op og holdet blev en realitet. Sammen med Erin, Laura og Sophia-Amalie fra København, Hørsholm og Roskilde, startede undervisning op under begrænsede coronaforhold i november måned. Al undervisning var online, og harpelærer Sofie begyndte med nodetræning.

I maj måned kunne holdet endelig mødes efter genåbning, og pigerne fik hver især en harpe med hjem at øve på.

Koncert efter kun én måned

Efter kun én måned med harpen i hænderne, kaster pigerne sig modigt ud i en harpekoncert.

”Det er nogle vildt seje elever, jeg har her”, siger Sofie Guillios Larsen lige inden koncerten går i gang. Hun forsikrer publikum om, at hun har givet pigerne lov til at stoppe til hver en tid og starte forfra, skulle strengene drille undervejs.

Det er også Sofies første fysiske dag på Bamus.

I fjorten minutter flyder musikken i et velarrangeret akkompagnement af så forskellige musikstykker som ’Habanera Griz, ’Se den lillekattekilling’, ’Mester Jacob’, ’Jeg ved en lærkerede’, et hjemmeskrevet stykke ’Til Farmor’ og koncerten slutter af med, at de tre Ballerup-piger i samspil med den mere øvede harpespiller på holdet, Sophia-Amalie, får fremført ’Amelie-Comptine d’un autre été’ i fin stil.

Måske snubler fingrene lidt undervejs, men alle elever holder fokus og ingen begynder forfra.

”Jeg synes at det gik godt”, siger Amalie efter koncerten, ”Det var en blød start med et lille publikum, og det er ikke så svært som man skulle tro. Sofie er en virkelig god lærer”.

Ilma og Tanja giver Amalie ret. De er alle tre glade for at der dukkede nogle jævnaldrende op, så harpeholdet kunne blive en realitet.

Alle tre er interesserede i at fortsætte harpeundervisningen.