Små ændringer i dine træningsøvelser, der gør dig stærkere

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du allerede har opbygget en god træningsrutine, så har du måske også oplevet, at du er nået til et punkt, hvor det er svært at se, hvilken forskel din træning gør.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er nemlig slet ikke ualmindeligt, at det vil ske på et tidspunkt, hvis du træner, som du hele tiden har gjort. Så handler det heldigvis bare om at ændre lidt på din rutine, hvis du igen vil se en forandring.



Du kan øge modstanden i dine øvelser

Hvis din træning på nuværende tidspunkt består af nogle træningsøvelser, som du gentager et bestemt antal gange, så kan du se en større forandring på en meget simpel måde. Du kan nemlig øge modstanden i dine øvelser.

Det kan du egentlig gøre på forskellig vis, men en meget effektiv måde er ved at bruge træningselastikker. Sådan vil du nemlig hurtigt komme til at bruge dine muskler endnu mere, når du laver dine sædvanlige øvelser.

Det betyder altså også, at du ikke længere skal nøjes med at udnytte din kropsvægt til at få modstand i dine øvelser.

Du kan bruge håndvægte i dine øvelser

Selvom du måske ikke har et ønske om at træne armene eller lave vægtbaserede øvelser, så vil håndvægte også kunne gavne meget, når du gerne vil være stærkere.

Går du op i at lave øvelser, så som squats og lunges, så kan du også få endnu mere ud af dine øvelser ved at bruge håndvægte.

Hvis du simpelthen blot holder dine håndvægte, mens du går ned i dine squats, så vil du nemlig også opleve en større modstand, som bevirker, at du vil bruge flere kræfter på øvelserne. Det er i sidste ende det, der vil gøre dig stærkere.

Du kan holde tilstrækkelige pauser

Man skulle måske ikke tro det, men faktisk betyder dine pauser og hvileperioder også betyde meget for, hvad du vil få ud af dine træningsøvelser. Det er nemlig i løbet af dine pauser og hvileperioder, at dine muskler vil få mulighed for at restituere. Det er netop denne restituering, der vil opbygge dine muskler og derved gøre dig endnu stærkere.

Du ville selvfølgelig ikke blive stærkere, hvis du aldrig trænede, eller hvis der går for lang tid mellem dine træningsdage. Når det er sagt, skal du ikke være bange for at holde en eller to dages pause efter en god dag med dine træningsøvelser.