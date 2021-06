Skoleklasse snuser til erhvervslivet

Skoleklassen 8. I har været under Ateas vinger i et to-årigt erhvervssamarbejde. Foto: Atea

Læring 8.I fra Baltorpskolen har fået et unikt indblik i erhvervslivet i Ballerup i et samarbejde med virksomheden Atea.

Af Mia Lundholm

Igennem et to-årigt skole-erhvervssamarbejde har eleverne fået rundvisning på Ateas lager i Taastrup, deltaget i it-messe, jobsøgningskursus og været i praktikforløb.

Forløbet begyndte i efteråret 2019 i samarbejde med Ballerup Kommune for at give kommunens folkeskoleelever et indblik i de mange forskellige typer af job, som det lokale erhvervsliv i Ballerup har at tilbyde.

”I samarbejde med Baltorpskolen oprettede vi i 2019 en erhvervslinje ud fra ønsket om give de unge nogle forskellige erfaringer og oplevelser i deres nærmiljø. Målet var at flytte elevernes verdensbilleder ved at lade dem se med egne øjne de mange typer af arbejdspladser og erhverv, der findes lige her i den by, de bor i, ” fortæller Sanne Kjær Askholm, udviklingskonsulent i Ballerup Kommune.

Jobmuligheder lokalt

De unge i 8.I har besøgt flere typer af virksomheder i lokalområdet – blandt andet E.O Tømrer & Snedker ApS. Målet var at vise eleverne de mange forskellige typer af job, der er i en stor it-virksomhed.

”Særligt var rundvisningen på vores lager og klargøringscenter i Taastrup en øjenåbner for eleverne. De fik lov at prøve kræfter med et par af de opgaver, vi laver derude i forbindelse pakning og klargøring af alle tænkelige former for it-udstyr til vores kunder, ” fortæller Annette Otto, HR-direktør i Atea.

Eleverne deltog i Ateas IT EXPO, hvor de kunne gå på opdagelse i konferencens store messeområde. Til slut i forløbet fik de en grundig introduktion til jobsøgningsprocessen.

Tre elever kom i praktik i kantinekøkkenet og klargøringscenteret. De tre fortalte efterfølgende deres klassekammerater om oplevelsen ved et afsluttende arrangement hos Atea.

Alle fik kage, naturligvis bagt af køkkenpraktikanten, og forløbet blev rundet af over en fælles frokost.

”Det har været et spændende samarbejde. Vi håber, de unge har fået et godt indtryk af Atea og en forståelse af, hvad det rent faktisk vil sige at arbejde i en it-virksomhed,” afslutter Annette Otto.