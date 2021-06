Samarbejde om kommunens udvikling

Debat Kommentar til Kasper Schlander fra Konservative om samarbejdet i kommunalbestyrelsen:

Af Peter Als (A), Gruppeformand, socialdemokratiet

Inden sidste valg lovede Socialdemokratiet at ville fortsætte med at formidle det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen, som er kendetegnende for borgmester Jesper Würtzens ledelsesstil.

Her godt henne i valgperioden er det godt at kunne konstatere, at dette løfte er blevet holdt, og at næsten alle væsentlige beslutninger i kommunalbestyrelsen er truffet med alle partiers og alle 25 kmb-medlemmers opbakning: kommuneplan, to budgetter for hele kommunen, boligpolitik, integrationspolitik osv.

Den eneste ”større” beslutning, hvor ikke alle var med var budgettet for 2021, hvor V og C prioriterede ønsket om skattelettelser over samarbejdet med A,O,Ø,F om budgettet, og derfor fik vi et budget med 21 kmb-medlemmer bag.

Her under coronakrisen er der også samarbejdet bredt og alle beslutninger er taget med 6 partiers opbakning, hvilket partierne også har rost borgmesteren for, idet man i mange andre kommuner har set borgmesteren handle på egen hånd, som bestemmelserne giver ham/hende mulighed for.

Konstituering i Ballerup Kommune er gennem tiderne sket efter røde mod blå partier. Efter sidste valg blev partierne enige om en fælles konstituering i forlængelse af det fælles ønske om et fortsat bredt og godt samarbejde med Jesper Würtzen i spidsen.

Alle partier er enige om fordelingen på partier af de forskellige poster som viceborgmester, udvalgsformænd, næstformænd, udvalgsposter, eksterne bestyrelsesposter osv.

Alle partier ville selvfølgelig gerne have haft flere poster og højere poster f.eks. udvalgsformandsposter, men med baggrund i sidste valgs resultat var alle enige om at indgå i den fælles konstituering med den aktuelle fordeling af poster.

Hermed fik alle partier (på nær socialdemokratiet) flere poster end med en klassik konstituering efter de regler, der gælder for det.

De konservative havde som eneste parti ikke fået en plads i økonomiudvalget. I forlængelse af ønsket om at inddrage alle partier i vigtige beslutninger –besluttede en enig kommunalbestyrelse derfor at udvide antallet af pladser i økonomiudvalget, så også konservative kunne få en plads i det tunge økonomiudvalg.

Socialdemokratiet har med borgmesteren i spidsen stået for det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen, og det vil vi fortsat gøre.