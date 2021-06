S siger, at Ballerup er grøn – det er den ikke

Debat Man skal ikke lade sig snyde af, at nogle Socialdemokrater bryster sig med, at Ballerup kommune er en “grøn superkommune”, fordi det er vi ikke.

Af Kristijan Vukicevic (C), Kandidat til KV 21, konservative

Henover de næste par måneder vil Socialdemokratiet prøve at skabe præmissen, at de faktisk gør et godt arbejde, når det kommer til miljøet. Den fortælling er jo bare ikke korrekt. Følg med mig her:

Lyt nu til borgerne, det er dem der er vigtige.

Henover de seneste par uger, har Socialdemokrater som Hella Hardø Tiedemann, formand for teknik- og miljøudvalget, forsøgt sig med at tegne et billede af, at de slår kampen for et grønnere Ballerup. Hvordan dette hænger sammen med, at vi ligger som en af de lavest placeret kommuner på naturkapitallisten viser bare, hvor naive

Socialdemokratiet må tro Ballerups borgere er. Vi kan både se og mærke naturen forsvinde omkring os, men lige så snart nogen bringer det op, så bliver man mødt med, at man forsøger at tegne et sort hade-billede.

Tag nu skyklapperne væk.

Som ung i kommunen, kan jeg blive så ærgerlig over, at Socialdemokratiet vælger at ignorere dette emne – sikkert fordi det ligger op til en valgkamp. Mange af os kender fortællingen om, at man først kan løse et problem når man anerkender det. Det gør vi i Det Konservative Folkeparti.

Vi er slet ikke i tvivl om, hvor vigtigt det er, at tage hånd om klimaet, at gøre vores del for miljøet og at slå et slag for en mere positiv udvikling.

Men med et Socialdemokrati der nægter at se virkeligheden som den er, og når de sidder på flertallet, kan det blive uendeligt svært at få noget i gang. Så her er min appel til Hella og resten af Socialdemokratiet: Tag nu jeres hoved ud af sandet og se på det reelle problem! Anerkend at jeres miljøpolitik ikke har virket, og samarbejd med os andre for at skabe et grønnere Ballerup.

Jeg håber, at I vil se indad.

Det skylder I Ballerups borgere.