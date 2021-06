Rema køber sig ind i Skovlunde Center Syd

Skovlunde Center Syds ene del har fået ny ejer, efter Jeudan har solgt til Rema Invest. Umiddelbart er der tale om en investering i bygninger og ikke forberedelse til en Rema 1000. i centret. Foto: Arkivfoto

Af Ulrich Wolf

Skovlunde Center Syd har fået ny ejer. I hvert fald den ene del af centret, hvor blandt andet Foderboxen og Skoven ligger.

Jeudan, der hidtil har ejet bygningerne har nu solgt til Rema Invest, der som navnet antyder, har med Rema 100 at gøre. Men det giver ikke anledning til panderynker hos de nuværende butiksindehavere, der blandt andet omfatter Katja Masters, indehaver af Foderboxen og formand for centerforeningen.

”Vi var .til at begynde med lidt bekymrede for, hvad det kunne betyde, men nu har vi været til møde og har fået vished for, at det handler om en investering. Der vil umiddelbart ikke betyde noget for os. Faktisk kan det være positivt med nye øjne. Vi kan jo håbe, at der er villighed til at man vil bruge nogle penge på centret, men det ved vi ikke,” siger

Katja Masters, som ikke mener, at der flytter en Rema 1000 ind,

”Så vidt vi kunne forstå på dem, så rykker der ikke umiddelbart en Rema 1000 ind. Det kan man naturligvis ikke afvise på læger sigt, men det var ikke umiddelbart planen,” siger Katja Masters, der altså er blevet beroliget ovenpå nyheden.

Rema Invest har overtaget pr. 1. juni.