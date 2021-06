Positivt med fokus på trafikstøj

Debat Mange ved det ikke. Men for meget trafikstøj i for lang tid kan være farligt

Af Kasper Sand Kjær (A), Medlem af Folketinget, valgt i Ballerup

.Miljøstyrelsen anslår, at flere hundrede danskere hvert år dør for tidligt, fordi de i for lang tid har været udsat for meget trafikstøj.

Og trafikstøj er desværre også et problem, som mange borgere i Ballerup døjer med, viser en støjhandlingsplan og -undersøgelse, som Ballerup Kommune har lavet.

Langs Kornvænget ved Ballerup Boulevard suser det ene køretøj efter det andet forbi lejlighederne som ligger klos op af vejen, viser undersøgelsen blandt andet.

Nogle gange er det små personbiler. Andre gange larmende lastbiler og motorcykler. Og så er der i sjældne tilfælde også vanvidsbilister, der kører for stærkt og hører vanvittigt højt musik.

At Ballerup Kommune allerede har taget fat i problemet er positivt. Men fra landspolitisk side fortjener trafikstøj mere fokus – vi skal også bakke op.

Vi har taget et stort skridt i den rigtige retning i forbindelse med det Infrastrukturudspil, regeringen har præsenteret.

I regeringens udspil er der således afsat tre milliarder kroner, der er målrettet til at bekæmpe støj fra trafikken. Det er positivt, at denne regering – modsat tidligere – har øget fokusset på trafikstøj. For over de seneste år er problemet med trafikstøj ikke blevet mindre flere steder i Københavns Omegn. Tværtimod.

Ballerup Kommune er udsat af flere grunde.

Der er tale om en tætbebygget kommune, hvor mange mennesker bor på et lille område. Og så har vi ikke mindst en række store gennemfartsveje, hvor rigtig mange blandt andet pendler til og fra arbejde.

I 2017 viste en rapport fra Ballerup Kommune, at over 10.000 Ballerup-borgere var belastet med støj over den vejledende grænseværdi på 58 dB. Det understreger altså, at der er tale om et ikke helt ubetydeligt problem.

Jeg er derfor glad for, at der nu bliver gjort noget ved problemet med trafikstøj og at vi fra Socialdemokratiet og Christiansborg kan bakke op om kommunens arbejde med at bekæmpe støjen.