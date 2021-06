Plejecentrene løser opgaverne

Debat Jeg er virkelig både glad og meget stolt over, at alle vores syv plejecentre, vores hjemmepleje, tre andre af vores gode vigtige tilbud til ældre og de to private udbydere, vi har valgt til at løse opgaver her i Ballerup kommune, alle har fået topkarakter af det private konsulentfirma Evidentia, som har fortaget tilsyn på disse vigtige steder, for vores mange ældre.

Af Lolan Marianne Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Samtidig er det også store vigtige arbejdspladser for rigtige mange af vores ansatte, der løser vores velfærdsopgaver.

Social- og Sundhedsudvalget har de sidste år virkelige arbejdet på, at vores ældre skal have et godt, aktivt og værdigt ældreliv.

Vi har blandt andet sat ind på synlig ledelse, kulturen på vores arbejdspladser, arbejdet med borgere med demens, inddragelse og bruger/pårørende møder, masser af aktiviteter med masser af nærvær og oplevelser, gode trygge rammer og vi har og har haft stor fokus på maden og selve måltidernes vigtighed.

Der er fortaget interviews med leder, medarbejdere, borgere og pårørende og man har observeret de fysisk rammer og den vigtige interaktion der er og skal være mellem medarbejdere og borgere.

Tilsynets vurdering er, at alle enheder er velfungerende og leverer serviceydelser af god kvalitet. At borgere og pårørende oplever det som en tryghed, at de kan få den hjælp, som de har behov for.

At vores medarbejdere og ledere kan redegøre relevant og med engagement for de indsatser, de leverer. At alle enheder har stort fokus på forebyggelse af magtanvendelser. Og at COVID-19 situationen er håndteret meget tilfredsstillende af alle enhederne.

Man kan finde de forskellige rapporter på de forskellige tilbuds hjemmesider og naturligvis også på kommunes hjemmeside.

Social- og sundhedsudvalget har lagt mange kræfter i at få hele ældreområdet optimeret. Det ved vi også at vores administration, ledelse og medarbejdere har. Det er vi yderst taknemmelig for.

Vi ønsker dog ikke at hvile på laurbærene, men forsætte arbejdet og vi er bevidste om, at der kan ske fejl eller mangler. Oplever man det så håber vi at man straks kontakter sin kontaktperson eller leder.

Endelig er man naturligvis altid velkommen til at kontakte mig, som formand for hele dette store og utrolige vigtige område for os alle.