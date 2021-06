Overskud giver billigere husleje

Baldersbo har landet et stort overskud i 2020, på trods af et udfordrende år og det betyder huslejenedsættelser til lejerne. Foto: Arkivfoto

Husleje Boligselskabet Baldersbo har i 2020 fokuseret på effektivisering af driften og det har skabt et stort millionoverskud, der nu igen kommer lejerne til gode.

Af Ulrich Wolf

Ballerups største boligselskab, Baldersbo, kom rigtig fint ud af 2020.

Selskabet landede et overskud på lidt over 11 millioner kroner.

Det fortalte selskabets direktør, Søren B. Christiansen, sidste onsdag, hvor Baldersbo havde indkaldt til repræsentantskabsmøde.

Det flotte resultat var også noget som selskabets formand, Marianne Wisén, kommenterede.

”Det er ganske tilfredsstillende, især med det rentemiljø vi har for tiden, hvor det er ganske svært i det hele taget at generere et afkast af de investeringer, vi har foretaget,” sagde formanden – og fortsatte:

”Vores fokus på effektiviseringer i driften har desuden betydet, at det er lykkedes at komme ud med tilfredsstillende resultater i afdelingerne også selvom, at huslejen de fleste steder igen blev nedsat. Det er rigtig dejligt at opleve, at de initiativer, vi tager, også kan ses på bundlinjen.”

Baldersbo havde i 2020 valgt at have særligt fokus på el-forbrug, renhold og almindelig vedligehold hvilket har resulteret i, at selskabet har nedbragt omkostningerne til el med 244.000 kroner, omkostningerne til renhold med godt 1,9 millioner kroner og almindelig vedligehold med godt 600.000 kroner. Effektiviteten betyder, at man for femte år i træk kan give huslejenedsættelser til lejerne i Baldersbos afdelinger.

Flere altankoncerter

2020 var et specielt år for de fleste mennesker, og coronaen satte også sit præg på Baldersbo.

Det administrative personale arbejdede hjemmefra, kontorer var lukket og de fleste arrangementer aflyst. ”Corona-tiden har også fået os til at tænke nyt. For at skabe en følelse af fællesskab, besluttede hovedbestyrelsen at afholde mere end 50 altankoncerter på under 14 dage i alle vores afdelinger. Jeg synes selv, at det forløb rigtig godt og har da også hørt om mange, som hyggede sig på deres altan eller terrasse under koncerterne. Vi synes det var sådan en stor succes, at vi fortsætter koncertrækken og afdelingerne har netop fået tilbudt at kunne arrangere altankoncerter igen i år. Jeg håber de tager imod tilbuddet,” sagde Marianne Wisén.

Nye ordninger

Men selv om mange arrangementer og projekter blev udskudt i 2020, så var året alligevel fuld af aktiviteter i Baldersbo.

I alle afdelinger arbejder man med at implementere nye affaldsordninger.

”Udbygningen af Plejecenter Toftehaven er også i fuld gang, hvor vi bygger 48 nye ældreboliger. Vi skal også i gang med en større modernisering af centret i Hede- Magleparken. Ja, vi er faktisk så langt, at projektet nu bliver sendt ud til afstemning hos beboerne,” sagde formanden i sin beretning.