Opfordring til Ballerupcentret

Debat Ballerupcentret må efterse belægningen på centrets tag, hvor der er parkering og færdsel for fodgængere.

Af Bent Møller Rasmussen, Kratlodden 8, 2760 Måløv

Jeg besøgte Ballerupcentret tirsdag den 25. maj 2021 klokken ca. 17. Det var begyndt at regne. Jeg parkerede på taget og gik mod indgangen, hvor man via elevator kan komme ned til FØTEX.

Pludselig mister jeg fodfæste og falder som følge af en meget glat / smattet belægning. Det er en lysegrå bemaling ved parkeringsbåsene som fortsætter hen foran indgangspartiet. En venlig dame hjalp mig med at komme op at stå.

Hun fortalte, at noget tilsvarende var sket for hende for et stykke tid siden Hun havde dog ikke orienteret Ballerupcentret om sin oplevelse. Hun forsøgte at hjælpe mig ind i bilen men jeg kunne ikke bukke det venstre ben.

Jeg ringede til 1813 og der kom en ambulance. Mandskabet forsøgte forskelligt for at vurdere, hvor alvorligt det var.

De konstaterede, at det var en forstrækning i baglåret, og at skadestuen ikke kunne gøre noget ved det. Jeg blev undtagelsesvis kørt hjem.

Jeg har nu humpet rundt i én uge og dulmer smerterne med piller. Jeg har senere hørt om én mere, der har oplevet noget lignende.

Der må alvorligt gøres en indsats for at sikre forgængeres færden på centrets tag. Jeg har 26.05.2021 orienteret Ballerupcentret i en mail men har ikke fået nogen reaktion. Kommunens Vej & Trafik og Vestegnens Politi kan/vil ikke gøre noget. Så jeg håber og forventer med dette læserbrev, at Ballerupcentret taget sit ansvar alvorligt.