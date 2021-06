Ønsker vi en fortsat attraktiv centrumgade?

Debat Rigtig mange virksomheder har lidt under Covid-19.

Af Serhat Kücükkart, På vegne af en række butikker i Centrumgaden

For nogle restauranter har det været svært at omstille sig til take-away og for andre kunne det ikke være en rentabel omstilling.

Centrumgadens butikker lever af gæster, som bruger vores tidligere parkeringsplads, når de skulle besøge vores forretninger eller handle ind. Dem har vi glemt – og ikke mindst vores mange forretninger, der har mistet en stor del af deres omsætning. Det er trist. For det er uretfærdigt, når de både er ramt af en pandemi og opførelsen af nye boliger.

Vi har simpelthen været for dårlige til at inddrage forretningerne, så vi kunne finde en alternativ løsning til vores parkeringspladser. Det håber jeg nu vil give anledning til at de relevante aktører initierer til et møde med alle forretningsdrivende. Lad os sammen hjælpe skabe vores forretningsdrivende, inden vi ikke har dem længere.

Nogle af forretningerne har fået kompensation i form af vinduespudsning, fordi deres vinduer er blevet støvede og beskidte i forbindelse med jordarbejdet. Og der har vi også glemt nogle af de forretninger, som også er blevet berørt af selvsamme, men som ikke har fået tilbudt.

Er det dem, der råber højst, vi kompenserer?

Vi appeller til, at bygherren og kommunen hurtigst muligt kontakter de berørte forretninger, så vi kan få fundet en løsning. Vi skal alle vise samfundssind i en svær tid, hvor det kræver lidt mere af os, end vi har været vant til tidligere.

Derfor forventer vi, at formålet med mødet er, at vi får fundet en løsning på de manglende parkeringspladser samt udendørsservering og ikke mindst at bygherren også tager initiativ til at promovere de berørte forrentningers problemer.

Vi mangler forståelse for det, vi lever af. På vegne af følgende forretninger:

Blæk og Patroner

Aslan Barbershop

Ballerup Skrædderi

Post Pubben

Chokolade Hjørnet

Wok Gourmet

Esperia Pizzaria

CheckMobile