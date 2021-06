Nytænkning er godt

Debat Lars Green Bach skriver i et læserbrev, at det er nytænkning at være modstander af strukturen på daginstitutionsområdet.

Af Ulrik Falk-Sørensen (F), Medlem af kommunalbestyrelsen

Det blev jeg glad for at læse. Det betyder jo, at jeg og SF har tænkt nyt i mange år, for øvrigt sammen med Enhedslisten.

SF og Enhedslisten har nemlig som de eneste partier været modstandere lige siden strukturen blev besluttet for 6-7 år siden.

Derfor er det lidt søgt, når de Radikale skriver, at der forhåbentlig er andre partier der også vil tænke nyt. Men velkommen i klubben af modstandere.

Man kan så undre sig over, at de Radikale ved sidste kommunalvalg valgte at lave valgforbund med Socialdemokratiet, som var arkitekten bag strukturen og ved det kommende valg har valgt at lave valg-

forbund med støttepartierne til strukturændringerne.