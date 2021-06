Nu skal lokalcentret have en total makeover

Hedegårdens butikscenter skal i gang med den helt store renovering, så man kan fremtidssikre centret. Foto: Arkivfoto

Renovering Hedegårdens Butikscenter skal laves helt om. Den store renoveringsplan er nu godkendt af beboerne og arbejdet begynder til efteråret.

Af Ulrich Wolf

Dagene for Hedegårdens butikscenter, som man kender det, er ved at være talte. I sidste uge stemte beboerne i Hede- Magleparken nemlig for en større renovering af centret.

”Vi har gennem de senere år arbejdet på at realisere et projekt, som skal sikre, at vi også i fremtiden vil have en ordentlig dagligvareforsyning i området,” siger Søren B. Christiansen, der er direktør for Baldersbo, der ejer centret.

Med renoveringen bliver der flyttet godt og grundigt om i centret. Dagligvarebutikkerne får facade mod Hold-an-vej.

På den måde kommer de til at være det synlige billede ud mod byen, så andre end beboerne får øje på indkøbsmulighederne. Der kommer også andre spisemuligheder i området.

Tanken er, at de skal koncentreres omkring et torv tættest på kirken. Og der er allerede indgået en aftale med en restaurantkæde. Det nye center får også plads til et fitnesscenter, ligesom en række butikker får mere plads. Pladsen opstår, fordi gangarealer og centertorv inde i centret inddrages til butiksarealer.

Flere p-pladser

I projektet indgår også en aftale med Ballerup Kommune om, at Baldersbo erhverver en del af Hold-an Vej, som ombygges til to spor forbi højhuset. På den måde bliver der mulighed for at anlægge flere og bedre parkeringspladser.

”Det er afgørende for centrets succes, at der skabes flere parkeringspladser, så det bliver tydeligt for forbipasserende, at centret tilbyder nemme og bekvemme indkøbsmuligheder,” mener Søren B. Christiansen.

Facaden på centret ændres også, så den kommer til at fremstå mere venlig og moderne ud mod resten af bebyggelsen. Forholdene for gående får også et løft. ”Det har i mange år været planen og ønsket, at endegavlen på højhuset skulle efterisoleres og renoveres. Nogle af de penge, som vi tjener på en bedre udlejning, bruger vi til det samt til indkøb af et stort solcelleanlæg på sydgavlen. Det vil bidrage med et stort tilskud til forbruget af fælles el til ventilation, trappelys og elevatorer,” siger Søren B, Christiansen.

Nye placeringer

Med ombygningen af centret bliver det også muligt at få udført den sidste del af kloakrenoveringen ved højhus og center.

”Når vi er færdige med det arbejde, så vil alle afdelinger i Baldersbo, der er opført før 1990 være kloakrenoveret, hvilket vi kan være godt tilfredse med,” siger direktøren.

Med renoveringen forsvinder også fællesvaskeriet og Hyggekrogen fra deres nuværende placering.

”Vi finder en fin og ny placering til dem. Det mest sandsynlige er, at de placeres i en selvstændig bygning ved siden af,” forklarer Søren B. Christiansen.

Godkendes politisk

Baldersbo har i juni måned været til stede i centret med plancher og skitser for at fortælle beboerne om de kommende ideer og muligheder. Her har der også været mulighed for at stille spørgsmål til renoveringen.

”Nu, hvor beboerne har besluttet renoveringen, er det kommunalbestyrelsens tur til at kigge på projektet, som de skal godkende før vi kan optage realkreditlån til arbejdet. Det er vigtigt for mig at understrege, at projektet ikke betyder højere husleje for beboerne. Tværtimod så forventer vi fremadrettet en bedre økonomi i centret, der vil være til gavn for beboerne,” slutter Søren B. Christiansen.

Godkender kommunalbestyrelsen projektet kan arbejdet formentlig begyndes til efteråret.