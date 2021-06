Normeringerne er i bedring

Ballerup Kommune lever nu op til minimumsnormeringerne, efter både BUPL*s og Kl’s beregninger. Men ude på stuerne opleves det stadig, som om der mangler tid. Foto: Colourbox.

Normeringer De senere år har Ballerup Kommune afsat mange penge, så man har opnået de eftertragtede minimumsnormeringer i institutionerne. Men der er stadig plads til forbedring, mener udvalgsformand.

Af Ulrich Wolf

Der har i flere år været debat om normeringerne på institutionsområdet og i de senere år er der afsat en del penge til at opnå bedre normeringer i Ballerup Kommune.

Det betyder, at Ballerup Kommune i den seneste opgørelse har opnået de meget omtalte minimumsnormeringer, der både er på højde med BUPL’s mål og KL’s mål, og ligger i 2021 på en forventet normering på tre vuggestuebørn pr. voksen og 5,8 børnehavebørn pr. voksen.

Budgetparterne har i de seneste år prioriteret midler til dagtilbudsområdet, blandt andet til projekter som ’Den gode start’ i dagtilbud, ’Tidlig indsats for udsatte børn’ og ’barnets første 1000 dage’ og det har altså nu resulteret i, at man har opnået minimumsnormeringerne i kommunen.

Der er desuden afsat 34,9 millioner kroner til området i 2021, 44,1 millioner kroner i0 2022 og 54,2 millioner kroner i 2023.

Der er samtidig initiativer, der ophører på længere sigt, men samlet set er det altså gode tal, som politikerne kan se på.

Men alligevel er det ikke kun en jublende formand for børne- og skoleudvalget, Peter Als (A), som reagerer på tallene.

Ikke helt tilfreds

”Umiddelbart er jeg selvfølgelig glad for normeringerne og at vi har opnået de normeringer, som både BUPL og KL har efterlyst. Men jeg er heller ikke helt tilfreds. For når vi spørger medarbejderne, så kan de ikke se, at de har fået flere medarbejdere. Derfor må vi indgå i en dialog med vores medarbejdere om, hvad der mangler og hvordan vi kan løse det problem,” siger Peter Als. Han understreger, at minimumsnormeringer jo netop er minimumsnormeringer.

”Jeg ser gerne, at vi kan få endnu bedre normeringer for minimumsnormeringer er netop minimum. Men det er noget vi skal have en politisk diskussion om, for der er også andre steder vi kan bruge penge. Vi er fortsat stramt styret fra Christiansborg og andre partier mener nok også, at vi kan bruge penge andre steder, men vi er villige til at se på, om vi ikke kan løfte normeringerne endnu mere, for det er vores børn vi taler om,” siger Peter Als.

Venstres medlem af udvalget, Sussie Wandel, er på linje med formanden et stykke ad vejen.

Nye arbejdsgange

”Jeg er for så vidt enig i, at der skal satses på området og at man kan opleve, at der ikke er tid nok derude. Men om der skal bruges flere penge ved jeg ikke. Vi bruger i forvejen mange penge på børneområdet. Så måske skulle vi se på, hvad pengene bliver brugt til og hvordan vi bruger dem. Vi skulle måske kigge på arbejdsgangene og se, om vi kan gøre tingene bedre og smartere. Men nu får vi en evaluering af området i januar/februar og så må vise, hvad vi skal gøre. Ellers skal der måske flere penge til. Men først og fremmest synes jeg, at vi skal se på arbejdsgangene,” siger Sussie Wandel.