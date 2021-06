Mere dialog om Jonstruplejren

Debat Kære Kate Svarrer

Af Taner Genc (F), Kandidat til KV 21 for SF

Tak for dit svar til mig og SF.

Det er altid godt med dialog, sådan træffes de bedste beslutninger. Det er efter min og SF´s mening meget tidligt at lægge sig fast på, hvordan fremtiden skal være i Jonstruplejren. Der skal mange flere oplysninger til, men først og fremmest langt mere dialog med alle parter. Vi kommer begge fra små partier i kommunalbestyrelsen, og hvis man med det udgangspunkt vil have indflydelse, skal man være ekstra dygtig til at argumentere, men også være god til at indgå et kompromis.

Du spørger om jeg har været i lejren. Det har jeg ikke, men min partifælle i kommunalbestyrelsen, har været der flere gange. Vi tog også imod jeres invitation til at se lejren udefra og tale med jer om området.

Du skriver, at SF vil bygge 300 boliger i området. Det er ikke helt korrekt, vi har sagt maksimum 300 boliger.

Men et endeligt tal skal tage udgangspunkt i saglige vurderinger, og er ikke bare et spørgsmål om at byde højest elle lavest.