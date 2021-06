Medaljer til Måløv-sjipperne

Måløv Rope Skipping Team fik medaljer med hjem fra stævnet i Fredericia. Foto: privatfoto

Sjipning Konkurrencerne er tilbage og i Måløv Rope Skipping Team har sjipperne trænet virtuelt igennem hele Corona nedlukningen og fra hallerne åbnede, har træningen været intensiv.

Af redaktionen

Sjipperne skulle nemlig være klar til at møde landets sjippe atleter, for at dyste mod hinanden, i Fredericia.

Mange af atleterne er blevet ældre og er rykket op i rækken for juniorer og seniorrækken dermed er niveauet hævet og sjipperne fra Måløv er blandt andet oppe imod den regerende verdensmester.

Først overraskede juniorholdene med virkelig fine præstationer og det ene hold med Emilie, Kille, Ida, Katrine, Katrine og Solveig, sjippede sig til en sølvmedalje i freestyle serien, hvor holdet viser en serie med hver deres sjippetorv.

Seniorernes præstationer sad ligeledes lige i skabet og de to hold fra Måløv leverede begge rigtig flotte præstationer. Så flot at holdet med Laura, Line, Alfred og Herdis fik bronzemedaljer for deres speedpræstation i dobble dutch, hvor sjipperne hopper i to tove. Her tog Laura 386 hop over torvet på et minut, mens Herdis og Line svang torvene. i deres freestyle-serie hvor de alle fire var på gulvet og leverede en rigtig flot og koordineret serie med masser af svære og underholdende tricks.

Nu træner sjipperne til VM, hvor de skal deltage virtuelt.