Kommunal hjælp: En klods i en snor

Aase Hansen og Børge Sørensen undrer sig over at Ballerup Kommune tilbød dem en træklods i en snor, da de bad op hjælp til at håndtere en tung hoveddør. Foto: privatfoto

Hjælp Aase Hansen på 91 år og Børge Sørensen på 82 år fik tilbudt en klods i en snor, da de kontaktede kommunens hjælpemiddelcentral for at få hjælp til en tung hoveddør.

Af Mia Lundholm

I en opgang i Tvillingegård 1 i Måløv bor Aase Hansen på 91 år og Børge Sørensen på 82 år i hver deres ejerbolig, og her er de glade for at bo.

Børge Sørensen har været Ballerup borger i 10 år. Aase bor sammen med sin mand, og har boet hele 60 år af sit liv i Ballerup Kommune.

Med årene er det blevet mere besværligt at komme omkring, og både Børge Sørensen og Aase Hansen gør brug af en rollator, når de handler ind og går tur i nabolaget.

”Jeg skal helst ud af døren hver dag, for at holde mig i gang, for det er vigtigt at holde sig i gang,” siger Børge Sørensen, men det er netop opgangens hoveddør, som han skal ud- og ind af dagligt, der volder ham kvaler.

”Døren er tung, så smækker den, og det kan være svært at nå helt ind med sin rollator. Jeg tænkte at det kunne der gøres noget ved i disse tider, hvor man trykker på en knap og så åbner døren automatisk. Så jeg kontaktede kommunen,” fortæller Børge Søren-

sen.

”Ved første henvendelse spurgte damen i telefonen, om jeg kunne rejse mig op fra siddende stilling uden at bruge armene til hjælp. Jo, det mener jeg godt, at jeg kan. Hun svarer, at så kan jeg også godt håndtere døren. Jeg tænker, ’nå’, det var så den hjælp man kunne få. Jeg undersøgte bagefter hos en professionel, om jeg kunne betale mig fra en automatisk døråbner, men det koster omkring 30.000 kroner”.

To i samme opgang

Børge Sørensen vidste ikke, at Aase Hansen fra opgangen allerede havde været i dialog med hjælpemiddelkontoret, men da han senere hørte, at Aase også havde efterspurgt hjælp, syntes han, at de to i samme opgang med samme problem, måtte kunne få noget hjælp, så han forsøgte igen.

Leder af Hjælpemiddelteamet og depot Lene Kjærulf fortæller, at alle henvendelser bliver vurderet individuelt, og at selv om de kommer fra to i samme opgang, vil de stadigvæk blive vurderet individuelt.

En medarbejder fra hjælpemiddelcentralen i Ballerup Kommune kommer ud til besigtigelse.

Både Aase Hansen og Børge Sørensen har uafhængigt af hinanden vist en medarbejder fra kommunen, hvordan de besværet må låse rollatoren, for at låse døren op, åbne døren, låse rollatoren op, og skynde sig at trille indenfor inden at døren smækker i og fanger dem i haserne.

En træklods i snor

”Udad hælder terrænet lidt, så jeg bakker nogen gange ud, det ser sikkert komisk ud, men jeg kan da godt ærgre mig over, at da jeg skulle vise hende, hvordan jeg gør, så var rollatoren tom. Der er stor forskel på at komme hjem med læs på og skulle ind over trinet, uden at den tunge dør smækker,” fortæller Aase.

Børge fortsætter: ”Men det helt komiske er, at hende fra kommunen kommer med en træklods bundet til en snor, ” Børge Sørensen ryster på hovedet og siger:

”

Det er jo helt håbløst. Man ved ikke om man skal le eller græde. Denne her træklods skal vi kaste ned på jorden, holde fast i snoren, sparke klodsen ind under døren, så den står i spænd, når vi er inde, skal vi hive i snoren, så træklodsen løsner sig og døren lukker. Problemet er bare at træklodsen ikke passer, og snoren er for kort, så det virker heller ikke. ”

Aase Hansen beskriver træklodsen på ca. 20 x 5 x ca. 6 centimeter. Hun rækker sit spinkle håndled frem og siger:

”Og den træklods skulle jeg så have i en løkke omkring håndleddet”. Hendes øjne får et eftertænksomt udtryk. For Aases vedkommende sluttede forsøget med at få hjælp her.

”Vi blev enige om, at jeg måtte ringe igen, når jeg er blevet dårligere”.

Børge Sørensen er ikke tilfreds.

”Hvad skal der egentlig til? Vi lever i et samfund, hvor du kan trykke på en knap, så lukker hele verden sig op. Jeg tænker, at det må da være muligt at finde en bedre løsning. ”

Uden at kunne udtale sig om individuelle sager, bekræfter Leder af Hjælpemiddelteamet og depot Lene Kjærulf, at kommunen vil forsøge at finde en løsning ud fra det individuelle behov, og en af løsningerne kunne være en dørkile på snor. Som regel går kommunen også i dialog med ejendomsselskabet om eksempelvis at lette dørpumpen eller få installeret krog eller rampe, også i samarbejde med brandtilsynet.

Børge Sørensen har også talt med ejerforeningen, og dørpumpen er blevet justeret, så døren lukker lidt langsommere i, hvilket har hjulpet lidt på situationen, synes han.

Der er også blevet installeret en minirampe på indersiden af døren. Forbedringer som de begge beboere er glade for.

De klarer sig jo, men de er fortsat ikke glade ved at gå ind- og ud af hoveddøren og ville foretrække en elektronisk døråbnings løsning.

Lene Kjærulf bekræfter at der altid vil ligge en skriftlig afgørelse efter et forløb, og fortæller at man har fire ugers klageret.

”Det er ikke nødvendigvis endestationen. Alle er altid velkommen til at rette henvendelse, og man kan altid søge igen”.