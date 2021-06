Jeg giver næste omgang kaffe

Debat Kære Kasper, tak fordi du bemærkede at jeg ikke svarede på jeres kommentar på Facebook. JA vi er STÆRKERE, RIGERE og LYKKELIGERE sammen. Ja, jeg har gentagne gange gjort opmærksomt på, at Socialdemokratiet er en garant for det gode samarbejde på tværs af partierne, fordi det er rigtigt.

Af Anja Holtze (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

At bebrejde os, at vi sidder på formandsposterne i samtlige udvalg er det samme som at sige til vælgerne, at vi Ikke skal bruge de mandater vi fik ved sidste kommunalvalg i 2017.

Ud af 25 pladser fik vi 16 og med det flotte resultat kræves der et lederskab der garanterer, at man er ambitiøs og reelt ønsker at samarbejde. Det stærke mandat er et klart resultat af, at borgerne stemte, bestemte og besluttede at have tillid til os, og derfor har borgmesteren og samtlige formænd i udvalgene en helt særligt forpligtigelse til at lede efter kompromiserne, og det mener jeg helt klart de gør.

Ser du på sagsbehandlingen af de politiske sager så ses også, at stort set alle sager er forhandlet til enighed, netop fordi man i udvalgene KAN og SKAL diskutere sagerne.

Vi tror, at alle 25 mandater føler anerkendelse, når de bliver hørt, set og respekteret.

Ikke altid får man sin vilje, men man har indflydelse og reelt opnår man mere ved at samarbejdet end ved at være udenfor og sur over, at vi sammen har skabt de bedste resultater for kommunen og især borgerne midt i en pandemi.

Kære Kasper – Forglem ej, at din gruppeformand og de øvrige 8 dygtige medlemmer af kommunalbestyrelsen har været med til at beslutte fremtiden for alle kommunens bydele sammen med Socialdemokratiet. Jeg synes de er dygtige, ambitiøse og ansvarlige og sådan bliver det forhåbentlig også efter valget, netop fordi vi sammen er stærkere, rigere og lykkeligere.

Så tak for kaffen- jeg giver næste omgang. Alle er velkomne.