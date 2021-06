Hvor langt vil DU gå for børnene

Debat Det er spørgsmålet fra forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen, der arbejder for minimumsnormeringer i børnehøjde, så børnene og deres forældre kan mærke forbedringer i deres hverdag.

Af Simon Knudstrup og Lars Green Bach, Spidskandidater for henholdsvis SF og Radikale Venstre til KV 21

Vi er parate til at gå langt, og vi tog udfordringen op søndag den 6. juni som en del af forældrebevægelsens aktion.

Sammen gik vi fra Skovlunde Menighedsbørnehave og videre fra børnehus til børnehus til Fregatten i Måløv, inden vi gik hver til sit igen.

Sagens kerne er, at minimumsnormeringen stadig opgøres efter Danmarks Statistiks tal. Tallene er udtænkt som en oversigt over et samlet ressourceforbrug inklusive personaleudgifter, der dækker over barsel, køkkenpersonale, sygemeldte, ledere, ferie, åbningstider osv. Altså et mål for udgifter og ikke for børnenes voksenkontakt – og dermed ikke et tal for den reelle normering.

Vi er ikke enige om alt, men vi er helt enige om, at børnene i vores dagtilbud skal mødes af flere nærværende og dygtige voksne, der vil dem. Alle børn har ret til en god start på livet – uanset hvor de kommer fra, eller hvad de kommer med. Hver dag i et barns liv tæller.

Derfor gik vi med i dag og var med til at markere, at der er behov for at prioritere børnene. Som vi ser det, er vi langt fra i mål med at sikre normeringerne endnu. Heller ikke i Ballerup Kommune. Men vi er parate til at kæmpe for det og håber, at vi ved fælles indsats kan påvirke det politiske flertal i Ballerup.