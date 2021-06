Gode sommerferieaktiviteter for hele familien

SPONSORERET INDHOLD: Danmark nu i fuld gang med genåbning efter corona pandemien, og vi kan rigtigt komme ud og nyde restauranter, caféer og andre sociale aktiviteter, som vi har været foruden så længe. Dog er det jo tradition for mange danskere at tage sydpå hen over sommeren, men her er vi stadig i et vist omfang begrænsede.

Så er det jo godt, at der nu er rig mulighed for en masse sjove og spændende sommerferie aktiviteter herhjemme i det ganske danske land. Her i artiklen finder du eksempler på, hvad du og familien eller vennerne kan foretage jer hen over sommeren.

Tag en tur ud på havet

Danmark består nærmest kun af øer, med jylland undtaget som en halvø, og vi er derfor omgivet af smukt hav. Det skal da udnyttes til fulde! På Marineudstyr.dk kan du finde bådudstyr til alle og til et hav af forskellige vandaktiviteter. Der er nemlig rigtigt meget man kan foretage sig på havet. Det kan for eksempel bare være en afslappende dagstur i en båd med hele familien eller vennerne, hvis i kan fiske og medbringe lækker mad. Hvis der skal mere sport og spænding til, kan man leje jetski, sejle i kajak eller tage en tur på et paddleboard. Der er masser af mulighed for at komme ud på havet som er for hele familien, og desuden nyde den smukke udsigt til kysten derudefra.

Tag i en af de mange sjove forlystelsesparker

Der er mange forskellige forlystelsesparker i Danmark, hvor der er noget for enhver smag. Har du mindre børn, eller trænger du bare til en sjov tur med vennerne, er dette en oplagt ide. Nogle af de bedste forlystelsesparker i Danmark er Tivoli i København, her kan man også tage en dag i byen efterfølgende, hvis man er til ferie i storbyen. Ellers er der Djurs Sommerland, Bakken, Tivoli Friheden, Bakken og mange flere. Her kan man rigtigt få lov, at slå sig løs og alle parker har noget til hele familien.

Aktiviteter derhjemme

Hvis man ikke har det store budget til sommerferieaktiviteter, kan man også sagtens finde en masse sjovt at lave derhjemme med venner og familie. Man kan holde grillaftener eller mini festival, da de rigtige festivaler jo desværre ellers er aflyst i år. Det kræver ikke så meget at lave små armbånd af papir, sætte en lille scene op, campingstole, en lille bar og lidt pynt. Det er en simpel men rigtig sjov aften, man kan få ud af at skabe sin egen lille festival i haven for vennerne.