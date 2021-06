Format er kommet pænt fra start

De to biografdirektører og Format-ejere, Jan Boye (t.v) og Mads Viktorius er tilfredse med biografens start, trods corona og manglende filmudbud. Foto: Privatfoto

Opstart Trods forsinkelse, coronarestriktioner og manglende film er den nye Format Biograf i Ballerup kommet ’tilfredsstillende’ fra start. Men de gode tider venter forude.

Af Ulrich Wolf

Den nye Format Biograf på toppen af Ballerup Centret stod klar til indvielse i februar måned. Men nedlukningen af landet betød, at indvielsen måtte vente i flere måneder og det store brag af en indvielse må

stadig vente på sig, på grund af forsamlingsbegrænsninger.

Men i en måneds tid er der nu spillet film i de luksuriøse sale og selvom der stadig er restriktioner og ikke mindst mangel på store blockbuster-film, der kan trække de store masser ind i mørket, så har starten været ganske ok.

Det fortæller Mads Viktorius, biografdirektør og medejer af Format Biograf ved premieren til den første større premiere, ’Marco Effekten’.

”Det har været en stille start på grund af restriktioner og manglende film. Nu har vi *Marco effekten’ som er den første større film, vi kan vise og den viser vi hver dag – hele dagen. Der har været udsolgt til forpremieren og vi kan mærke, at det trækker en del til. Samlet set må vi sige, at det har været en tilfredsstillende start, på trods af begrænsningerne,” siger Mads Viktorius.

Nu ser man frem til en sommer og et efterår med mere krudt i.

Ind i mørket igen

”Filmudbuddet er stadig stærkt begrænset på grund af corona og det har vi også kunnet mærke, selvom det er gået tilfredsstillende. Men vi venter på den store pulje af film, som kommer til efteråret. Der kan man se frem til den store danske film om Margrethe 1., den nye James Bond, Top Gun og en række gode danske film. Det bliver et spændende efterår, men allerede nu kan man se en række fil, der jo skal opleves i byens nye biograf. Det er et fællesskab, som jeg tror mange har savnet og som nu kan opleves igen sammen,” siger Jan Boye, biografdirektør og medejer af Format Biograf.

Ifølge Mads Viktorius har man allerede fået en række positive tilkendegivelser om biografen og den oplevelse, kunderne har haft.

”Vi har fået mange som har sagt, at nu behøver vi ikke tage andre steder hen for at se film, og det er netop det, der er vores mål, Så vi glæder os over modtagelsen og at vise flere film i den kommende tid,” siger han.