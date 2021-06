Folkeskolens spændetrøje løsnes

Debat Efter sommerferien kan skolerne konvertere understøttende undervisning til timer med flere voksne i klassen, de elevplaner der aldrig er kommet til at fungere ordentligt kan nu sløjfes.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Skolerne kan fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i og det betyder at eleverne kan få en hverdag med færre voksne i klassen de skal forholde sig til. Og som om det ikke er en kæmpe julegave midt om sommeren så vil skolerne også få frihed i forhold til valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler samt mulighed for at gøre brug af udeundervisning og åben skole.

Endelig stopper detailstyringen fra Christiansborg, nu håber jeg at vi sammen kan blive enige om også at stoppe detailstyringen af skolerne fra Kommunalbestyrelsen og give skolerne friheden til at udnytte deres nye muligheder.

Jeg er helt enormt glad for, at eleverne kan få en kortere skoledag ved at omdanne den understøttende undervisning og i stedet arrangere andre aktiviteter, der giver det tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Og det giver mig håb om, at vi kan få flere timer med to voksne og dermed langt flere muligheder for, at lave anderledes undervisning.

En af de ting skolerne kan få lidt hjælp til er at gribe opfordringen om at lave udeundervisning idet, der er afsat penge på Ballerup Kommunes budget i 2020 til at skoler og daginstitutioner kan få etableret økologiske læringshaver og da der var travlt med Corona i 2020 er denne mulighed overført til 2021.

Nu skal vi have fundet ud af, hvad det kræver af os politikere i Ballerup, at give skolerne mulighed for at bruge al den nye frihed, for det koster penge at holde BFO og klub åben for at kunne afkorte skoledagen.

På onsdag den 9 klokken 19 har jeg inviteret til debatmøde om Børn i Ballerup, du kan følge debatten på facebookgruppen Fremtidens Ballerup – Debat og politik på Tværs her kommer de nye muligheder nok også til debat.