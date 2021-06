Flere boliger til ældre

Debat Vi lever længere og længere, og det betyder, at vi i fremtiden kommer til at mangle boliger for vores ældre borgere.

Af Taner Genc (F), Kandidat til KV 21, SF

Ifølge Altinget, i 2050 vil der være lidt over 650.000 danskere over 80 år. Det er næsten tre gange flere end vi er i dag.

KL vurderer, at der allerede inden 2030 vil mangle knap 50.000 ældreboliger, mens ældresagen vurdere, at der over de næste 15 år vil mangle 70.000 flere boliger til seniorer og ældre.

Jeg konkluderer efter en dialog med nogle social og sundheds personale i Ballerup kommune har vi behov for plejehjem der specialiserer sig i demens og kan give den særlige støtte, som denne gruppe har brug for. Derfor vil jeg sørge for at de plejehjem kommunen bygger bliver bygget særligt til sårbare ældre og ældre med demens.

Ligeledes vi i SF Ballerup mener vi, at der er brug for i stor grad at renovere den almene sektor til boliger der tager højde for ældre borgeres behov, så så mange ældre som muligt kan blive boende i deres nuværende bolig.

Derudover vil vi arbejde for, at der bliver bygget ældrevenlige senior-bofællesskaber i alle de nye bygningsprojekter.