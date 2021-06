Farvel til brændeovnen

Debat Regeringens miljøudspil på brændeovnsområdet er en glædelig overraskelse.

Af Finn Eriksson, Møllemosen 89, Måløv

Ikke helt perfekt, men et skridt i den rigtige retning. Det foreslås, at kommuner hvor der er kollektiv opvarmning som her i Ballerup, må forbyde brændeovne fra før 2008.

Alle brændeovne – både nye og gamle – sviner, men på hver sin måde. De gamle udleder partikler af blandt andet tjærestoffer, som er stærkt sundhedsfarlige og en meningsløs forureningskilde fra folk, der sætter egen hygge før hensynet til naboernes sundhed og velvære.

Nye ovne, som paradoksalt benævnes miljøvenlige, udleder knap så mange tjærestoffer men store mængder af den livsfarlige gift dioxin.

Helt urimeligt plaget er borgere med automatisk ventilationsanlæg. For at få den anbefalede friske luft og nødvendige udluftning, er man absurd nok tvangsindlagt i sit eget hjem til røg fra brændefyrende naboer. En situation, der helt sikkert vil forværres fremover i takt med nybyggeri, hvor automatisk ventilation er lovpligtigt.

Hvis man ikke kan undvære åben ild, står det dog stadig frit for enhver at udskifte den gamle brændeovn med en svanemærket, der paradoksalt nok kaldet miljøvenlig. En løsning som regeringen foreslår som plaster på såret, hvis man skal skrotte den gamle ovn. Men man undlader desværre at oplyse om de uundgåelige dioxinudslip.

Den bedste løsning er helt at droppe brændefyring, som er den største kilde til luftforurening i Danmark – langt større end fra trafikken.

Brændefyring hører fortiden til, er en meningsløs hyggefaktor og er ikke foreneligt med nutidens miljøkrav.