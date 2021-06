Et lokalt samlingspunkt

Debat Tingstedet er et kulturelt samlingspunkt.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Visionen stammer fra 10 år siden af Sune Lose, som er en entreprenør i frivilligt arbejde.

Tingstedets funktion var, at alle kunne mødes: lav som høj, og på kryds og tværs, af de sociale bobler som vi lukker os inde i, uden at møde nogen fra andre bobler.

Tingstedet ligger lige foran Måløvhøj Skole, tæt på Måløv hovedgade. Et sted, hvor dagens trængsel og larm virker langt borte.

Det er kommet godt af sted med støtte to gange fra borgermillionen.

Og udvikler sig stadig på en rigtig god måde, hvor Måløv Bylaug sammen med spejderne, Måløvhøj Skole, BFO og fritidstilbud, er dem som har forestået brugerinvolveringen.

Vi er mange Måløv-borgere, der er glade for Tingstedet, som nu tilføres ekstra kvalitet til stedet, da kommunalbestyrelsen har bevilget en halv million kroner. Der skal etableres toiletfaciliteter under den eksisterende tagdækning, i overensstemmelse med brugernes ønsker, der også kommer til at hjælpe med opførelsen og renhold.

Det er måske en lille sag i den store kommunale maskine. Men Tingstedet har stor lokal betydning for os lokale Måløv-borgere.