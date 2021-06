Debat Det er naturligt og godt, at Ballerup bymidte hele tiden udvikles – og at der i disse år gennemføres en renovering, nyanlæg og modernisering af bymidten med for eksempel ny stationsplads, kirketorv og strøg – Centrumgaden.

Af Erling Andersen (A), Formand for S i Ballerup, kandidat til KV 21

Og når jeg går en tur i bymidten synes jeg det tegner godt. Der er fundet gode, fremtidsrettede løsninger. Man kan altid diskutere valget af sten til belægningen, at der burde være flere træer og grønne planter – og at de nye beboelsesejendomme måske burde være placeret anderledes og mindre tæt, men jeg tror faktisk, at de valgte løsninger generelt er hensigtsmæssige.

Når bymidten moderniseres skaber det også en debat om antallet af parkeringspladser. Det er netop kommet frem, at der måske er en mulighed for at bygge et parkeringshus på grunden bag MENY. Det synes jeg da, at man skal give en positiv tanke – måske det kan være en god løsning. Men inden der bestilles byggematerialer håber jeg på en kreativ og borgerinddragende proces, hvor vi kan få vendt alle aspekter – og skabt en løsning til gavn for mennesker og handelsliv.

I de kommende år vil vi i Danmark omlægge til miljørigtige el-biler – i stedet for forurenende diesel – og benzinbiler.

Derfor bør vi bygge et grønt parkeringshus til grønne biler med for eksempel elladere, byhaver, træer og en god kombination til den moderniserede bymidte. Og kan der findes mulighed for, at det grønne parkeringshus også kan anvendes til andre aktiviteter, for eksempel i aftentimerne, vil det være helt fint.