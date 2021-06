Er det frivillige arbejde under afvikling

Debat Jeg har i mange år været aktivt medlem i Ballerup jagtforening (BJF) og forstår nu, at foreningens lokaler bliver opsagt i forbindelse med Kildedalsprojektet.

Af Bent Magnussen, Lundebjerggårdsvej 78, st.th, Skovlunde

De lokaler BJF holder til i, var min far med til at indrette i gamle staldbygninger på Engagergård for foreningens egen regning tilbage i 1991.

Jeg forstår Kildedalsprojektet er ved at være meget tæt på en vedtagelse i kommunen og fra beslutningen er taget, har BJF formentlig kun et år til at blive etableret i andre lokaler, hvorfra foreningens aktiviteter kan fortsættes.

Hvis det ikke er muligt at finde egnede lokaler og arealer for såvel BJF som de tre hundeklubber der også mister deres træningspladser når Kildedalsprojektet skal etableres, vil det i praksis betyde afvikling af en eller flere af de frivillige foreninger.

Er det et politisk ønske at de frivillige foreninger i Ballerup skal afvikles for at gøre plads til Kildedalsprojektet?