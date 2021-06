Steffen Olesen fik en dårlig start, men en god finish på EM og vandt guld i riffelskydning EM-guld til Ballerup skytte. Foto: privatfoto

Skydning To skytter fra Ballerup Skytteforening var i ilden ved EM i Kroatien, men med skiftende held.

Af Redaktionen

Stephanie Grundsøe skulle prøve at kvalificere sig til OL på enten 10 meter luftriffel eller på 50 meter riffel. Det blev dog ikke hendes EM, da hun med en placering som nummer 29 på 10 m luftriffel og nummer 47 på 50 m riffel var langt fra sit normale niveau og dermed også langt fra en OL kvota plads.

Steffen Olsen havde også en hård start på mesterskaberne med sekundære placeringer på 10 meter luftriffel og også på 50 meter riffel, som han ellers har vundet en OL kvota plads på, men efter at have ligget helt i toppen efter de 40 knælende og 40 liggende skud, så kneb det noget i de afsluttende 40 skud stående, hvorfor han måtte tage til takke med en placering som nummer 24 med 1.172 point. Finalekravet, og dermed deltagelse i skydningen om medaljer, krævede et resultat på 1.179 point.

Bedre gik det så på de sidste dage af mesterskaberne, hvor han deltog på 300 m riffel. Først en sølvmedalje på disciplinen 60 skud liggende med 599 point. 1 point bag østrigeren Gernot Rumpler, der som den eneste skød fuldt hus med 600 point.

Dagen efter gjaldt det konkurrencen på 3 x 40 skud, og her viste Steffen Olsen klassen ved at ligge helt i top under hele konkurrencen.

Som sædvanlig var han den første der blev færdig og med et resultat på 1.181 point, var det så bare at vente på, at de sidste blev færdige. Også denne gang var det østrigeren Gernot Rumpler, der viste sig at være den værste konkurrent, men han fik gummiarm i de sidste skud, så han måtte tage til takke med 2. pladsen bag Steffen med 1.180 point.

Næste store udfordring for Steffen Olsen er i næste måned, hvor han skal deltage i OL i Tokyo.