Det kribler og krabler i dagplejen

Rose (t.v) og Sif er fordybet i kravlet i skålen mens dagplejemor Lene kigger på og fortæller om de små opdagelser. Foto: Kaj Bonne.

Naturligt Dagplejen i Ballerup undersøgte insekter og fik naturen ind under huden Skovlunde Bypark sammen med naturvejleder Lisa Tornberg.

Af Mia Lundholm

Et hold glade børn fra Ballerups dagpleje med jord i sandalerne, blade i håret og beskidt tøj, missionen er fuldført og naturvejleder Lisa Tornberg er i højt humør.

Solen skinner og tre smilende dagplejemødre med et hold børn, har netop gennemført Skolestyrelsens sidemandsundervisning. De er det 6. og næstsidste hold i rækken, så har alle dagplejemødre fået den røde rygsæk proppet med natur-udstyr med hjem.

I løbet af juli måned mødes de syv hold for anden gang med Lisa, og samler op på krible krable oplevelserne, som de fik med hjem i rygsækken.

Lisa på ladcyklen

Børnene i Ballerup genkender efterhånden Lisa på gaden, når hun hjuler rundt på sin iøjnefaldende ladcykel. Hun er blevet stoppet på cykelstien og spurgt af forældre, om det er hende der er ’Natur Lisa’.

Generelt er ’Natur Lisa’ fra Skoletjenesten Pederstrup rigtig glad for de mange gode tilbud Skolestyrelsen har til børn i børnehave- og skolealderen, men hun syntes, at der manglede tilbud til dagplejemødrene, så af den vej kom arrangementet i stand.

”Børns interesse i de naturvidenskabelige fag er dalet, men undersøgelser viser, at børn der bliver udfordret på deres nysgerrighed på naturen i en tidlig alder, bliver mere interesseret i naturen i skolealderen” fortæller Lisa Tornberg.

Søren snegl og Poul pindsvin

Mange af Ballerups børn har allerede mødt ’Natur Lisas’ hjælpedyr. Det er tøjdyr, der skal gøre det nemmere for børnene at turde komme naturen nærmere. Og metoderne ser ud til at virke, for dagens dagplejebørn er tydeligt trygge ved Lisa, og slet ikke nervøse for at lege med plastikedderkopper eller kigge i to-vejs-lup på de dyr de har fundet.

”Vi skal huske at stille en masse hv-spørgsmål. Hvilken farve synes du den larve har? Hvad tror du den snegl laver?

Og ikke være for hurtige til at komme med svaret. Børnene må gerne undres,” siger Lisa.

En af dagplejemødrene tilføjer, at børnene ikke behøver en masse legetøj, og at vi skal huske på at naturen er gratis.

Projektet er støttet af Naturvejledernes Krible Krable arrangement og Novo fonden.