Debat Dags dato har min kone og jeg modtaget hver sin skrivelse i vores e-boks vedrørende beskæring af vores beplantning samt renholdelse af fortov.

Af Steen Strøm, Tåregårdsvej 35, Ballerup

Brevet er adresseret personligt til os hver især, samt påført en sagsid.

Her i pinsen er vi ikke selv på adressen, så jeg forespurgte vores søde nabo om det ikke lige var muligt at tage et billede langs fortovet, da jeg ikke mindes at vi har generende beplantning.

Vores nabo kunne så oplyse at brevet måtte være udsendt generelt, da de også havde modtaget et, med samme ordlyd, og personligt adresseret.

Ballerup kommune, det kan man bare ikke!

Vi er sikkert ikke de eneste, der med vantro ser på en personlig skrivelse, der beder os om at bringe vores beplantning i overensstemmelse med gældende forpligtelser.

Det svarer til at sende et personligt brev ud til samtlige landets borgere med bil, og gøre dem opmærksom på, at de ikke må parkere ulovligt.

Hvor er det nemt med den e-boks, ja men den skal ikke misbruges, Ballerup Kommune.