Det er tænderne, der tæller

SPONSORERET INDHOLD: Tænderne skal holde hele livet. Derfor er det vigtigt at huske tandbørsten hver dag og bruge tandtråd. Desuden kan det være en god ide at tage til tandlægen mindst en gang om året. På den måde sørger man for, at tænderne har det godt. Når mælketænderne er faldet ud, og de nye vokset tænder er vokset ud, handler det om at passe på dem.

Af SPONSORERET INDHOLD