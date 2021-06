Derfor er det vigtigt med rene lastbiler

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du ejer en masse lastbiler og derfor konstant har mange vognmænd på vejene, så ved du alt om, hvor stort et arbejde der er forbundet med at vedligeholde de store køretøjer. Det er vigtigt at vedligeholde sine lastbiler, men det kan være en tidskrævende proces at få dem gjort rene. Og det er tid, der bliver taget fra noget af det andet arbejde, der kunne være brugt på vejene.

Derfor bør du tage et kig inden for hos Copenhagen Truckwash

Heldigvis er det noget, der findes en rigtig god løsning på. Hos Copenhagen Truck Wash tilbyder de lastbilvask i København. Her kan du nemt og effektivt få vasket lastbilerne, så de bliver rene.

Hos Copenhagen Truck Wash har de nemlig vaskehaller, som er specialdesignet til store køretøjer som for eksempel lastbiler og busser. Og ligesom vi kender det, når vi skal have vasket bilen, så køres lastbilerne blot ind i vaskehallen, hvorefter de vil blive gjort grundigt rene. Der er altid stor bemanding hos Copenhagen Truckwash, og det betyder, at du hurtigt kan være tilbage på vejene igen med dine lastbiler. Der er en lav ventetid, og normalt vil du kunne køre direkte ind i vaskehallen uden at skulle holde i kø.

Lav en løbende aftale på vask på alle dine lastbiler

Hvis det lyder som noget, der kunne være noget for dig, kan du lægge en smut forbi og besøge Copenhagen Truckwash i enten Taastrup eller i Hvidovre. Og hvis det er noget, du gerne vil gøre gentagne gange, så er det muligt for dig at indgå en fast aftale på det antal af biler, du har. På den måde kan du sikre dig, at dine køretøjer altid fremstår flotte og velholdte.

Og bare rolig – er du ikke tilfreds, så får du en gratis omvask.

Sørg for at alle passer godt på dine køretøjer

Det er en god investering at benytte sig af lastbilvask i København. Det er det, fordi et rent og velplejet køretøj kan være med til at pleje dit image udadtil. Hvis du har mange lastbiler, bliver de formentlig spottet af mange kunder og samarbejdspartnere dagligt. Flotte lastbiler giver dig et mere professionelt udtryk, og derfor kan en vask i ny og næ være med til at værne om dit brand.

Du vil også opleve, at dine chauffører vil have en større lyst til at værne om og passe på dine lastbiler, hvis de ser ordentlige ud. Hvis dine vognmænd tilbringer mange timer i lastbilen dagligt, vil den være mere attraktiv at køre i, hvis den er rengjort.

Når du gerne vil have lastbiler, der kan holde i mange år

Der er også andre fordele forbundet med rene lastbiler.

Efter flere timer på vejene vil der automatisk sætte sig skidt og snavs i lastbilernes maskineri, hvilket på sigt kan føre til dannelse af rust. Derfor er det vigtigt at få vasket det væk, da det også vil bidrage til at sikre en længere levetid på dine køretøjer.