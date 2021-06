Danmarks online casino indtægter vokser i det første kvartal i 2021

SPONSORERET INDHOLD; I det første kvartal af 2021 kunne vi bemærke hvordan tendens for vækst inden for online casino fortsatte med videreudvikling fra de forrige år. Ikke alene voksede iGaming-hjemmesiderne, men de kom også op med banebrydende resultater, som slog flere rekorder. Det første kvartal var det kvartal med den mest betydelige fremgang inden for omsætning for online casinoer med 717 millioner kr. ifølge Spillemyndigheden i Danmark.

Når vi kigger på markedsstatistikker for DGA-markedet, kunne vi se en enorm fremgang på 28,7 % sammenlignet med den samme periode sidste år. Hvis vi sammenligner tal fra det 1. kvartal i 2021 og det sidste kvartal i 2020, kan vi se at omsætningen steg med 7,7 %.

Mange medlemmer af online casinoindustrien har ydet et betydeligt bidrag til den samlede vækst i sektoren. Et af disse er for eksempel Casumo casino, som med sine næsten 800 klassiske casinospil og en bred vifte af live casino-muligheder har bidraget betydeligt til væksten i iGaming som helhed. En indikator herfor er, at ifølge de samlede statistikker for branchen besøgte ca. 6 % af forbrugerne i alderen 25-34 til 45-54 år et onlinespilwebsted mindst én gang hver 90. dag.

Ikke alle lignende brancher oplevede så usædvanlige resultater i det første kvartal. Mens der var en enorm vækst inden for omsætningen for online casino, gik betting markedet ned med 7,5 %, og det førte til en omsætning på 588 millioner kroner. Det er overraskende, hvis vi kigger nærmere på tallene for sidste år. Dog med store sportsbegivenheder som EM i fodbold 2021, og de Olympiske Lege i Tokyo, samt Champions League finalen, kan vi måske opleve ændringer i den nedadgående tendens inden længe.

Når vi kigger nærmere på resultaterne på spillemarkedet for tidligere år, og især med fokus på 2020, kan vi sætte resultaterne fra det første kvartal i perspektiv. Spillemyndigheden i Danmark er transparente og offentliggør resultaterne hvert år. Her kan vi se at forretningen for online casino har vokset siden 2012. For ni år siden fandt liberaliseringen af markedet sted, og i løbet af de seneste år har der været en endnu mere betydelig vækst.

I 2020 voksede online casino forretning med en lignende vækst om i det 1. kvartal, og med en vækst på 27 % inden for omsætningen, har markedet haft en utrolig omsætning på 2,453 millioner kroner. Mens alle de andre søjler inden for pengespil og betting-markeder også har haft et succesrigt år, er det kun lotto, som kan prale med at opnå bedre resultater.

DGA-statistik viser en vækst på 35 % inden for omsætning forbundet med lotto, og lottosælgerne indtjente 3,205 millioner kr. Mens starten af året viste en nedgang på betting-markedet, gik sidste år godt med en samlet vækst på 25 %. Måske var netop den skarpe stigning en del af problemet, og det første kvartal kunne ikke følge med de fremragende resultater fra sidste år.

Den enorme vækst inden for online casino førte ikke til nogen begrænsninger for de landbaserede casinoer. Selvom at de opnåede beskedne resultater, var der positive resultater for både landbaserede casinoer og spilleautomater i 2020. Markedet for de fysiske enarmede tyveknægte voksede med 11 %, og de traditionelle landbaserede casinoer oplevede en stigning på 2 % med den øgede omsætning.

Den positive fremgang inden for online casino gælder ikke udelukkende for Danmark. Vi har kunne se lignende tendenser på global plan. Nogle af de mest betydelige internationale aktører er baserede i Malta, og de oplevede også et gennemslagskraftigt første kvartal. En af de virksomheder, som har offentliggjort sine resultater, var Aspire Global, med en øget omsætning på 42,6 % sammenlignet med det første kvartal i 2020. Andre virksomheder, som har offentliggjort sine resultater for det første kvartal byder på Gaming Innovation Gaming, som viste en fremgang med 44 % i resultaterne og H2 Gaming Capital med en fremgang på 38 % sammenlignet med sidste år.

Vi er nu tæt på at være igennem den første halvdel af 2021, og hvis vi kigger på statistik for det seneste årti, og specifikt på resultaterne for det første kvartal henover årene, kan dette år meget vel komme til at slå rekorder for online casino forretning i Danmark. Det første kvartal var det bedste nogensinde for online spillesider, og indtil videre er der ingen tegn på at der vil blive sat nogen stopper for det.