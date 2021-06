Bøder bliver udskrevet ulovligt

Debat Der er hele året skrevet rigtig mange p-bøder af Ålborg Kommunes p-selskab i Ballerup.

Af Kim Pedersen, Centrumgaden 33, 1, Ballerup

Helt specifikt er det pladsen bag Arbejdernes Landsbank, der altid har været delt op i en tre timers tidsbegrænset parkering, hele vejen rundt i siderne af p-pladsen, hvorimod der altid har været ubegrænset parkering i p-båsene i midten af pladsen op mod hækken.

Det har været standard, at der de gange, der er skiftet p-selskab til at varetage pladsen er udskrevet ulovlige bøder til bilisterne.

Det har også været sikkert som amen i kirken, at uanset hvor meget dokumentation man kommer med, holder langt de fleste p selskaber fast i deres krav, velvidende at langt de fleste opgiver at kæmpe mod dem.

Trods billeddokumentation og forklaringer og at jeg har parkeret der i 17 år og kender reglerne, blev de ved med at holde fast i deres krav, indtil jeg fakturerede dem for, at bruge min tid på ulovligt grundlag, og truede dem med retssag og inkasso

Jeg er sikker på de ikke har tilbagebetalt jer der har fået denne ulovlige afgift, så her er mit sagsnummer, så I kan gøre krav på jeres penge.

Sagsnummer er jour nr 2021-008698 Kontkat U Holmgren Jurist E-mail pnord@aalborg.dk

Kræv jeres penge tilbage. Jeg kører videre med mit krav på 500 kroner i timen i alt 2750 kroner.

P selskabernes metoder skal stoppes.