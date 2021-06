Belønning til foreninger

Debat Jeg er super glad over, at vi i Coronas tegn har været med til at holde hånden økonomisk under alle foreninger og som noget nyt, har vi valgt at belønne de foreninger, som har klaret sig ekstra godt igennem corona tiden.

Af Anja Holtze (A), Medlem af kultur- og fritidsudvalget

Ja – det lyder underligt at vi belønner, men det skal ses i lyset af, at stort set alle foreninger har mistet medlemmer, og derfor er det beundringsværdigt, at nogle enkelte har formålet at øge deres medlemstal midt under en pandemi.

Det er super flot klaret.

Disse foreninger har formået under nedlukningen at fastholde motivationen hos de unge, som har trænet i slud, sne og foreningerne har sammen med de frivillige formået at fastholde glæden ved at være forankret i de fællesskaber, de er den del af.

Den fredag de unge kom tilbage til hallerne, var jeg selv til stede som træner.

Jeg glemmer aldrig oplevelsen, fordi det blev så tydeligt for mig, hvor meget de havde savnet at være sammen i normale omgivelser. Det at have adgang til banerne, til boldene, til omklædningsrummet – ja det mærkes, når man pludseligt får det fjernet – og det er et eller andet sted meget sundt, fordi så lærer man også, at sætte pris på det man har, mens man har det. Derfor har vi i kommunalbestyrelsen besluttet at foreningerne mm. får mulighed for at søge om hallerne i ferieperioderne, hvis behovet er der.